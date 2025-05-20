Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об учете в Москве и Подмосковье иностранцев и лиц без гражданства через приложение. Как передает корреспондент RTVI, инициативу поддержали 340 депутатов, воздержались при голосовании 22 парламентария.

«Вынуждены покупать регистрацию на стороне»

Эксперимент по цифровому учету мигрантов будет проходить в столице и области несколько лет: с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года. В первом чтении правительственный законопроект был принят 14 мая. Он разрешает мигрантам работать по одному патенту в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как отметил во время обсуждения закона первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев, почти половина всех трудовых мигрантов, приезжающих в Россию, «сосредоточены в этих субъектах».

Он также напомнил, что сейчас в рамках эксперимента завершается работа по формированию цифрового профиля мигранта, что «позволит значительно продвинуться в проведении порядка в сфере миграции».

Тайсаев отметил, что на миграционный учет иностранца по закону ставит собственник помещения, однако «в реальности в большинстве случаев миграционный учет не соответствует местам фактического проживания мигрантов».

«Собственники жилья отказывают им в регистрации, а работодатели не могут зарегистрировать своих работников в местах размещения в бытовых и строительных городках. В результате даже те мигранты, которые трудятся по всем правилам и уплачивают налоги, вынуждены покупать регистрацию на стороне, нарушая миграционное законодательство», — пояснил он.

Сложившаяся ситуация не отвечает интересам ни государства, ни общества, ни работодателей, сказал Тайсаев.

Кроме того, ко второму чтению поступил блок поправок от главы комитета Госдумы по просвещению Ирины Белых, которые предлагают пойти еще дальше в вопросе совершенствования контроля за пребыванием трудовых мигрантов в России.

Например, объяснил Тайсаев, при въезде в Московскую область иностранец обращается в миграционный центр в Сахарово и становится на учет, где ему на телефон ставят специальное приложение.

«Дальше через это приложение мигрант информирует о фактическом месте пребывания, а контроль пребывания реализуется через мониторинг геолокации его телефона. При попытке обхода контроля через геолокацию мигрант будет включен в реестр контролируемых лиц», — рассказал Тайсаев.

Предложенной депутатами поправкой для иностранных граждан вводится обязательная регистрация по месту нахождения, дактилоскопия, биометрическое фотографирование, мониторинг геолокации абонентских устройств, написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В случае изменения мигрантами места фактического нахождения, они будут обязаны проинформировать об этом МВД в течение трех рабочих дней», — заявил он.

По его словам, эти меры не коснутся только дипломатов и граждан Беларуси. В случае если эксперимент покажет свою успешность, его можно будет распространить и на другие регионы, рассказал Володин.

«Контроль будет сильно ослаблен»

Замглавы комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил RTVI, что он не стал голосовать за закон, который несет в себе определенные риски.

«Могут быть далеко идущие планы: этот принцип, когда патент мигрант получает в одном регионе, а работает в другом, может быть распространен впоследствии и на всю страну. В этом случае контроль за деятельностью мигрантов, за его местонахождением будет очень сильно ослаблен», — предупредил парламентарий.

Кроме того, продолжил Матвеев, стремление сэкономить, чтобы получить не два патента, а один, может привести к сокращению доходов бюджета. Сейчас, напомнил он, если мигрант едет в другой регион, он должен купить еще один патент, деньги от которого поступают в региональный бюджет.

«Предполагаю, что логика тех людей, которые с этим законопроектом зашли в Госдуму, то есть экономического блока правительства, она может впоследствии привести к дополнению уже существующей нормы закона другими регионами. И это может в конечном итоге закончиться тем, что будет приобретаться один патент на работу на территории всей России, и мигранты дальше будут свободно перемещаться по стране, а это противоречит целям контроля за местонахождением мигрантов», — сказал Матвеев.

Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев сообщил RTVI, что речь в законе идет только об упрощении трудоустройства мигрантов при наличии межрегиональных соглашений, что, по его словам, «не укладывается в концепцию более жесткого регулирования с точки зрения контроля». При этом, добавил он, инициатива включает в себя часть идей, которые фракция «Новые люди» озвучивала ранее в рамках предложения по введению «Мигрант ID».

«Считаю, что для реализации “Мигрант ID” сегодняшний законопроект является хорошим подспорьем: он предполагает целый спектр важных для безопасности мероприятий — обязательные дактилоскопия и биометрическое фотографирование, мониторинг геолокации абонентских устройств, принадлежащих мигрантам, но не в полной мере соответствует основной цели. Все это приближает полную реализацию предлагаемого нами проекта, поэтому предложенная инициатива может стать лучше», — добавил он.