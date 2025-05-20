Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об учете в Москве и Подмосковье иностранцев и лиц без гражданства через приложение. Как передает корреспондент RTVI, инициативу поддержали 340 депутатов, воздержались при голосовании 22 парламентария.

«Вынуждены покупать регистрацию на стороне»

Эксперимент по цифровому учету мигрантов будет проходить в столице и области несколько лет: с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года. В первом чтении правительственный законопроект был принят 14 мая. Он разрешает мигрантам работать по одному патенту в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как отметил во время обсуждения закона первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев, почти половина всех трудовых мигрантов, приезжающих в Россию, «сосредоточены в этих субъектах».

Он также напомнил, что сейчас в рамках эксперимента завершается работа по формированию цифрового профиля мигранта, что «позволит значительно продвинуться в проведении порядка в сфере миграции».

Тайсаев отметил, что на миграционный учет иностранца по закону ставит собственник помещения, однако «в реальности в большинстве случаев миграционный учет не соответствует местам фактического проживания мигрантов».

«Собственники жилья отказывают им в регистрации, а работодатели не могут зарегистрировать своих работников в местах размещения в бытовых и строительных городках. В результате даже те мигранты, которые трудятся по всем правилам и уплачивают налоги, вынуждены покупать регистрацию на стороне, нарушая миграционное законодательство», — пояснил он.

Сложившаяся ситуация не отвечает интересам ни государства, ни общества, ни работодателей, сказал Тайсаев.

Кирилл Кухмарь / ТАСС

Кроме того, ко второму чтению поступил блок поправок от главы комитета Госдумы по просвещению Ирины Белых, которые предлагают пойти еще дальше в вопросе совершенствования контроля за пребыванием трудовых мигрантов в России.

Например, объяснил Тайсаев, при въезде в Московскую область иностранец обращается в миграционный центр в Сахарово и становится на учет, где ему на телефон ставят специальное приложение.

«Дальше через это приложение мигрант информирует о фактическом месте пребывания, а контроль пребывания реализуется через мониторинг геолокации его телефона. При попытке обхода контроля через геолокацию мигрант будет включен в реестр контролируемых лиц», — рассказал Тайсаев.

Предложенной депутатами поправкой для иностранных граждан вводится обязательная регистрация по месту нахождения, дактилоскопия, биометрическое фотографирование, мониторинг геолокации абонентских устройств, написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В случае изменения мигрантами места фактического нахождения, они будут обязаны проинформировать об этом МВД в течение трех рабочих дней», — заявил он.

По его словам, эти меры не коснутся только дипломатов и граждан Беларуси. В случае если эксперимент покажет свою успешность, его можно будет распространить и на другие регионы, рассказал Володин.

«Контроль будет сильно ослаблен»

Замглавы комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил RTVI, что он не стал голосовать за закон, который несет в себе определенные риски.

«Могут быть далеко идущие планы: этот принцип, когда патент мигрант получает в одном регионе, а работает в другом, может быть распространен впоследствии и на всю страну. В этом случае контроль за деятельностью мигрантов, за его местонахождением будет очень сильно ослаблен», — предупредил парламентарий.

Кроме того, продолжил Матвеев, стремление сэкономить, чтобы получить не два патента, а один, может привести к сокращению доходов бюджета. Сейчас, напомнил он, если мигрант едет в другой регион, он должен купить еще один патент, деньги от которого поступают в региональный бюджет.

«Предполагаю, что логика тех людей, которые с этим законопроектом зашли в Госдуму, то есть экономического блока правительства, она может впоследствии привести к дополнению уже существующей нормы закона другими регионами. И это может в конечном итоге закончиться тем, что будет приобретаться один патент на работу на территории всей России, и мигранты дальше будут свободно перемещаться по стране, а это противоречит целям контроля за местонахождением мигрантов», — сказал Матвеев.

Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев сообщил RTVI, что речь в законе идет только об упрощении трудоустройства мигрантов при наличии межрегиональных соглашений, что, по его словам, «не укладывается в концепцию более жесткого регулирования с точки зрения контроля». При этом, добавил он, инициатива включает в себя часть идей, которые фракция «Новые люди» озвучивала ранее в рамках предложения по введению «Мигрант ID».

«Считаю, что для реализации “Мигрант ID” сегодняшний законопроект является хорошим подспорьем: он предполагает целый спектр важных для безопасности мероприятий — обязательные дактилоскопия и биометрическое фотографирование, мониторинг геолокации абонентских устройств, принадлежащих мигрантам, но не в полной мере соответствует основной цели. Все это приближает полную реализацию предлагаемого нами проекта, поэтому предложенная инициатива может стать лучше», — добавил он.