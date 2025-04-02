Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о наказании вплоть до одного года лишения свободы за несообщение о подготовке диверсий. Как заявил RTVI член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев, общество сейчас должно «объединить усилия для противостояния терактам».

«Мы не имеем права сегодня обнулять миссию наших защитников, бойцов, солдат, офицеров и генералов, которые с оружием в руках защищают национальные интересы. Общество должно помогать всем этим действиям наших бойцов, собственно говоря, объединить усилия для противостояния диверсиям, терактам и, соответственно, всем современным вызовам касательно обеспечения безопасности», — сказал он.

Шхагошев отметил, что сегодня генпрокурор Игорь Краснов заявил, что за последнее время в России «количество терактов утроилось», включая те, которые осуществляли при участии Украины. По мнению депутата, это говорит о том, что «бдительность надо кратно увеличивать со всех сторон».

«Поэтому, если есть возможность предотвратить диверсии через сообщение, надо это делать. Если человек об этом знает точно и не сообщает, должна быть ответственность. Мы живем в едином обществе, мы ответственны за безопасность в целом, и это важная составляющая», — заявил собеседник RTVI.

Сейчас нормы статьи 205.6 УК РФ предусматривают наказание вплоть до одного года лишения свободы за несообщение о подготовке терактов.

Принятый депутатами закон устанавливает ответственность за несообщение о лицах, которые готовят, совершают или совершили хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности (совершение взрыва или поджога предприятий, объектов транспортной инфраструктуры, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения).

За недонесение о таких преступлениях грозит штраф до 100 тыс. рублей, принудительные работы на срок до одного года либо лишение свободы на тот же срок.

Особо оговаривается, что «лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником».

Сейчас наказание предусмотрено за несообщение о подготовке теракта, захвата заложника, участия в вооруженном конфликте или военных действиях против России, угоне самолета, корабля или поезда, незаконном обращении с ядерными материалами или радиоактивными веществами (либо их хищении), посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, насильственном захвате или удержании власти, вооруженном мятеже, нападении на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой, либо угрозе его совершения, а также акте международного терроризма.