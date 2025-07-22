Госдума сразу в двух чтениях (втором и третьем) приняла закон о льготах для сожительниц (гражданских жен) участников СВО. Как передает корреспондент RTVI, инициативу поддержали 406 депутатов, один воздержался.

Соавтор поправок, депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал RTVI, что в ходе доработки законопроекта о соцгарантиях для гражданских жен участников СВО было решено «отказаться от признания их права на наследство, скорректировав при этом и круг тех, кто сможет претендовать на поддержку».

По его словам, основная причина отказа в данном случае от наследственных прав «связана с защитой традиционных семейных ценностей, закрепленных на государственном уровне»: «Согласно законодательству, брак признается только в случае официальной регистрации в органах записи актов гражданского состояния».

Гаврилов уточнил, что прежний вариант законопроекта, «предполагавший приравнивание фактических отношений к зарегистрированному браку», вызывал «серьезные опасения из-за возможных злоупотреблений и юридических неопределенностей».

«Например, споры о наличии добровольного согласия на вступление в брак, которые неприменимы к этой конструкции. Дополнительно были высказаны замечания со стороны Генпрокуратуры и научного сообщества, которые указали на необходимость баланса между социальной защитой и сохранением традиционных институтов семьи и брака», — сообщил собеседник RTVI.

В результате, продолжил Гаврилов, было решено «ограничить круг получателей поддержки только теми случаями, когда факт совместного проживания и ведения общего хозяйства очевиден и подтвержден наличием общего ребенка». Закон создан для оказания целенаправленной и обоснованной помощи семьям, которым действительно нужна поддержка государства, подчеркнул парламентарий.

«Закон помогает избежать возможных споров о наследстве и снижает риски недобросовестного получения различных статусов. Вместе с тем, предложенное регулирование подчеркивает ценность официального брака, укрепляя его роль как института, обеспечивающего защиту и стабильность для всех членов семьи. Это создает более надежную систему поддержки, которая может служить ориентиром для формирования будущей социальной политики в сфере защиты семей военнослужащих», — сказал депутат.

С принятием закона на меры поддержки могут претендовать только женщины погибших участников СВО, с которыми они прожили вместе три года и имеют общего ребенка.

Законопроект о гражданских женах участников СВО

Поправки к законопроекту о единых сроках выплаты единовременного пособия семьям погибших военнослужащих и добровольцев были внесены ко второму чтению.

Принятый закон предусматривает, что в случае гибели участника СВО социальная поддержка может быть предоставлена лицу, с которым он на момент заключения контракта или призыва на службу, включая мобилизацию, прожил не менее трех лет, вел общее хозяйство и имел общего несовершеннолетнего ребенка. Факт совместного проживания устанавливает суд. Установление факта совместного проживания производится судом.

Не разрешается признавать совместное проживание и ведение общего хозяйства между людьми, если хотя бы один из них на момент смерти участника СВО состоял или состоял в зарегистрированном браке.

Социальные льготы для совместно проживающих людей будут определяться федеральными законами и постановлениями правительства. Регионы также смогут вводить свои меры поддержки. Право на эти льготы возникает только после решения суда и при наличии общего ребенка.

С принятием закона гражданские жены участников СВО могут рассчитывать на материальное обеспечение, оказание медицинской помощи, предоставление возможности получения образования, повышения квалификации или профессиональной переподготовки.

При этом в Госдуме был готов к первому чтению законопроект за авторством главы комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова о льготах для гражданских жен участников СВО, который разрешал сожительницам наследовать имущество погибших супругов. Но его, как писали «Ведомости», было решено перенести. Эта инициатива позволяла гражданским женам погибших и пропавших без вести участников СВО через суд в особом порядке признавать отношения браком и получать право на наследство и льготы. Наличие общего хозяйства и ребенка не было обязательным критерием.

Во время обсуждения Крашенинников обратил внимание на некоторые нюансы.

«У вас написано здесь: “совместное проживание, ведение общего хозяйства три года при наличии одного ребенка”. У меня вопрос: а если два года и два ребенка — вы не хотите ничего давать? Как так? Плюс, я считаю, что мы, Вячеслав Викторович [Володин] правильно говорит, что надо посмотреть, обсудить такие базовые вопросы, как наследственное право, базовые вопросы, связанные и с совместным проживанием, и с ведением общего хозяйства», — заявил Крашенинников.

Также закон устанавливает крайний срок для выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, получившим ранения, которые не позволяют им продолжать службу, членов семей погибших военных и добровольцев.

Если Минобороны или уполномоченная организация получает полный пакет документов, то у них есть 30 дней на выплату пособий для сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии и других структур с военной службой.

«Изменения позволят существенно снизить риск необоснованных выплат и защитить права выгодоприобретателей», — заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов во время обсуждения.