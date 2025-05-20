Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который позволяет правительству контролировать не только бюджетный, но и платный набор студентов в вузы. Его единогласно поддержали 380 депутатов, передает корреспондент RTVI. Кроме того, он предусматривает сокращение списка специальностей, на обучение по которым можно получить кредит.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в апреле группой депутатов и сенаторов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Правительство в случае реализации инициативы получит возможность утверждать перечень направлений подготовки и специальностей в высшем образовании и науке, где будет ограничено количество мест на платные отделения. Новые правила должны вступить в силу до 1 декабря 2025 года.

Во время обсуждения документа глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что к проекту закона подготовили правительственное постановление, в котором прописаны правила и сроки определения максимального числа мест для приема в вузы.

Он отметил, что в этом вопросе важны два аспекта. Первый — это общий лимит платных мест в стране, определять это будет возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко комиссия по научно-технологическому развитию при правительстве России.

«Соответственно, предложения будут вырабатываться тремя ведомствами — Минтрудом, Минэкономики и Министерством науки и высшего образования. По каждым специальностям и направлению отдельно», — рассказал министр.

После того как комиссия примет решение, Минобрнауки установит критерии для распределения платных мест. Затем, через межведомственный совет, министерство распределит количество мест между университетами, объяснил Фальков.

«Критерии мы предлагаем взять довольно-таки простые. Первый и самый главный критерий — это качество приема в университете, количество стобалльников по ЕГЭ среди поступивших, количество олимпиадников. Второй критерий, который — это обязательно трудоустройство тех, кого подготовил соответствующий вуз. И третий критерий дополнительный — это размер заработной платы», — сказал он.

Кроме того, Госдума приняла поправку, которая дает правительству право устанавливать условия, размеры и порядок предоставления государственной поддержки для образовательного кредитования. Также будут определены профессии, специальности и научные направления, которые важны для технологического развития России. По этим направлениям будет оказываться государственная поддержка.

Во время дискуссии депутат Госдумы Алексей Куринный затронул тему изменений правил получения кредитов. Он отметил, что в случае реализации инициативы льготные кредиты на образование будут предоставляться, судя по всему, не по всем специальностям, а только по тем, которые будут утверждены «в качестве дефицитных».

«Интересен также предполагаемый объем снижения льготных образовательных кредитов, которые наши граждане могут получить при поступлении», — добавил он.

Фальков отметил, что сейчас для заемщиков созданы удобные условия. Он напомнил, что с 14 лет можно взять образовательный кредит с господдержкой, при этом не нужно предоставлять обеспечение, а процентная ставка составляет всего 3%. Министр также добавил, что срок выплаты может достигать 15 лет.

«И мы считаем, с этого года правила изменятся. Такие кредиты будут давать не по всем без исключения направлениям, а только по приоритетным. К приоритетным относятся инженерно-технические, медицинские и педагогические направления. На мой взгляд, абсолютно верно, поскольку мы посмотрели сегодня — треть кредитов образовательных, а если быть точным, 59 300 кредитных договоров во время приемной компании последней, они как раз взяты на обучение по экономике, управлению и праву — там, где как мы понимаем с вами, есть переизбыток кадров», — сказал Фальков.

Володин во время заседания подчеркнул, что никто не говорит о сокращении платных мест в вузах, речь идет о повышении качества образования. Совфед обсудит закон на заседании 21 мая.

В марте глава Минобрнауки России Валерий Фальков сообщил, что регулирование платного обучения в вузах затронет и частные учебные заведения. Количество платных мест, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, по его словам, будет сокращаться. Причина — туда часто поступают абитуриенты с невысокими баллами ЕГЭ.

Принятие закона связано с дисбалансом на рынке труда, отмечал ранее портал BFM. Промышленности не хватает около 600 тыс. инженеров, предприятиям ВПК — 400 тыс. специалистов, а системе здравоохранения — 23 тысяч. врачей и 75 тыс. средних медработников.