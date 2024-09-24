Госдума приняла в первом и сразу в третьем чтении поправки, временно приостанавливающие действие норм об индексации пенсий и окладов военных, передает корреспондент RTVI. Документ поддержали 322 депутата, 25 воздержались, голосов против не было.

«Предлагается в текущем году пропустить индексацию денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, направив, обеспечив концентрацию ресурсов на оказание дополнительной поддержки участников специальной военной операции», — сказал замминистра финансов Алексей Лавров на пленарном заседании Госдумы.

Поправки в Бюджетный кодекс предусматривают приостановку до 1 января 2025 года действия части 9 статьи 2 федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». Эта норма гласит, что оклады по воинским должностям и званиям ежегодно индексируются с учетом уровня инфляции. Индексация, как правило, происходит в октябре, уточнили RTVI в Госдуме.

«Указанная норма законопроекта позволит приостановить действие отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, устанавливающих порядок и сроки индексации окладов денежного содержания военнослужащих и приравненных к ним лиц», — говорится в пояснительной записке к принятому законопроекту.

В записке добавляется, что для участников военной операции на Украине законодательно установлены дополнительные меры социальной поддержки, включая дополнительные выплаты к денежному довольствию. Кроме того, для участников СВО предусмотрены стимулирующие выплаты и компенсации, указали авторы поправок.

«Финансовое обеспечение указанных мер требует значительных затрат федерального бюджета», — отмечается в пояснительной записке.

В конце 2023 года Госдума приняла закон, предусматривающий индексацию денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на 4,5 %. Изначально в нем содержалось предложение приостановить индексацию для военных в 2024 году, но ко второму чтению его убрали. В июле был принят закон об увеличении военных пенсий с октября 2024 года на 5,1%.

Осенью 2023 года Госдума приняла закон, приостановивший индексацию зарплат госслужащих до 1 января 2025 года.