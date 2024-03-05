Закон о запрете выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам Госдума может принять в марте, это лишит их сотен миллионов рублей. Об этом корреспонденту RTVI сообщил зампред комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских.

«У меня даже нет сомнений, что закон будет принят оперативно, возможно уже даже в марте. Инициатива уже имеет достаточно высокую степень проработки», — сказал Альшевских.

Принятие закона серьезным образом отразится на иноагентах, отметил депутат.

«Можно сказать, что закон лишит иноагентов сотен миллионов рублей. Однако точный объем средств подсчитать сложно по ряду причин. Во-первых, Минюст регулярно расширяет перечень иноагентов — их становится больше каждую пятницу. Во-вторых, надо понимать, что в основном иноагенты — это люди медийные, люди известные, деятели культуры, искусства. То есть это люди, которые достаточно неплохие суммы получают от своих авторских прав», — отметил парламентарий.

При этом он обратил внимание на то, что ограничения «будут распространяться на лицо, которое имеет статус агента до того момента, пока он этот статус не потеряет, тем более, что президент сказал, что статус иноагента — это не клеймо на всю жизнь».

Глава комиссии и глава комитета Госдумы безопасности Василий Пискарёв поддержал предложение спикера палаты парламента Вячеслава Володина запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам — артистам, музыкантам, писателям.

«Сбежавшие за границу «звезды» продолжают получать в нашей стране немалые деньги за свои авторские права, которые затем тратят на финансирование ВСУ и откровенно антироссийскую деятельность», — отметил он в своем Telegram-канале.

Вместе с тем в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству затруднились объяснить механизм реализации нового запрета.

«Это как запретить депутатам любить негритянок. Но ведь это дело депутата: он может любить и никому об этом не говорить. Вот будет ходить и любить много лет негритянку — это его право. Как реализуешь? Также и это предложение», — привел аналогию в беседе с RTVI первый зампред комитета Госдумы Юрий Синельщиков.

Однако в комитете Госдумы по безопасности уточнили, что внесения законопроекта с новыми ограничениями для иноагентов «следует ожидать скоро», инициатива может быть рассмотрена на заседании комитета 13 марта, а первое чтение может состояться 19 марта — точные даты определит Совет Думы, возможно, уже 11 марта.