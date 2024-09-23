Правительство внесет на ратификацию в Госдуму соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Демократической Республикой Сан-Томе и Принсипи. Такой законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщил RTVI источник в комиссии.

Законопроектом предлагается ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи о военном сотрудничестве, подписанное в Санкт-Петербурге 24 апреля 2024 года.

В договоре говорится, что стороны намерены обмениваться информацией в военной сфере и опытом в области военного образования, сотрудничать в вопросе инженерного обеспечения войск, противодействовать пиратству и так далее. Предполагается также сотрудничество по вопросам комплектования вооруженных сил, применения войсками вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения.

Россия и Сан-Томе также планируют проводить совместные военные учения и другие мероприятия в военной сфере.

«Настоящее соглашение заключается на неопределенный срок», — отмечается в документе. Принятие закона не потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета, следует из документов правкомиссии.

«С ратификацией соглашения Россия может получить возможность нахождения на определенной базе. Сегодня большое количество портов, куда могли заходить наши корабли для бункеровки, закрыты. Поэтому определенные возможности нахождения дружественных портов значительно облегчают деятельность нашего флота», — пояснил RTVI первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Сан-Томе и Принсипи расположена на одноименных островах в Гвинейском заливе. Это бывшая колонии Португалии, получившая независимость в 1975 году. В стране проживает немногим более 200 тысяч человек. Армия состоит из небольшого сухопутного и военно-морского контингента.

Марина Озерова