Государственное обвинение запросило реальные сроки для украинцев, которых в Ростове-на-Дону судят за терроризм из-за службы в батальоне «Донбасс»*. Как выяснил RTVI, Дмитрия Рейваха, Павела Пузанова, Ивана Безлипкина и Глеба Петрука прокуратура просит приговорить к шести годам лишения свободы, а Юрия Макаренко — к пяти годам и 10 месяцам колонии.

Сами подсудимые фактически в заключении находятся уже три года. Ранее адвокат одного из обвиняемых Антон Ключко рассказал RTVI, что для своего подзащитного Глеба Петрука он намерен просить оправдательный приговор.

31-летний Глеб Петрук, уроженец Мариуполя и выпускник Национальной академии Государственной пограничной службы Украины. Единственный из пяти фигурантов, имеющий офицерское звание, — капитан. С 2014 по 2019 годы он служил в украинской армии. По его словам, все это время был пограничником на границе с Молдовой и на территории ЛНР и ДНР не выезжал.

В 2019 году Петрук вернулся в Мариуполь, и спустя год поступил на работу в военкомат. В 2021 году он перевелся в батальон «Донбасс»* на должность начальника отделения подготовки штаба. По словам Петрука, с момента его попадания в батальон и до марта 2022 года, в боевых действиях он участия не принимал, а только занимался бумажной работой при штабе.

Как уже писал RTVI, пятеро украинцев оказались в руках российского правосудия за участие в деятельности «Донбасса»*, причем в разные годы. Кто-то сдался в плен во время боевых действий, начавшихся после 24 февраля 2022 года, а кто-то был выявлен как участник «Донбасса»* во время зачисток. При этом службу в самом батальоне они проходили в 2014-2019 годах.

Батальон «Донбасс»* был создан в апреле 2014 года. Его численность была не постоянной: от 120 до 800 человек. Командиром батальона стал Семен Семенченко. Подразделение создавалось при финансовой поддержке олигарха Игоря Коломойского.

«Донбасс»* участвовал в боях в Великой Новоселке, Карловке, Лисичанске и Попасной. Представители ОБСЕ, побывавшие в Донбассе, зафиксировали многочисленные факты “мародёрства, бессудных расправ в отношении мирных жителей, изнасилований, в том числе несовершеннолетних”, совершенных бойцами батальона. К таким же выводам пришли наблюдатели ООН в Донбассе.

*организация признана Верховным судом ДНР террористической и запрещена