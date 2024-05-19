Российский оппозиционер, экс-совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский* заявил на антивоенной конференции в Берлине о «фактическом проигрыше» Украины и Запада в конфликте с Россией. По его мнению, при сохранении нынешнего соотношения сил Киев к середине 2025 года потеряет Харьков и Одессу, после чего продолжит «только партизанскую войну». Видео с заявлением оппозиционера приводит «Страна.ua».

В начале своей речи Ходорковский* попросил «украинских друзей закрыть уши».

«Господа, вы практически проиграли войну на Украине. Мы ее проиграли», — заявил оппозиционер.

Он упрекнул Запад в недостаточной поддержке Украины. По словам Ходорковского*, в России расходы на ведение боевых действий составляют около 5,4% ВВП, а объем европейской помощи Украине за два года конфликта — 0,25% ВВП. «И это при цене на стандартный снаряд от пяти до восьми тысяч долларов», — подсчитал Ходорковский*.

Оппозиционер сделал вывод, что даже с учетом американской помощи соотношение расходов на военные действия составляет «два с половиной к одному» в пользу президента России Владимира Путина, а в этом году без американских поставок — «четыре к одному».

Ходорковский* счел неудивительным, что на момент начала боевых действий соотношение численности населения Украины и России составляло 40 млн к 142 млн. «То есть три с половиной к одному, в настоящее время — семь к одному. Ну и как воевать прикажете?» — задался вопросом оппозиционер.

«При таком соотношении подставок и сил Украина к концу года потеряет Харьков. К середине следующего года — Одессу. Соотношение сил станет «10-12 к одному» к концу 2025 года», — спрогнозировал Ходорковский*.

Как предположил экс-совладелец ЮКОСа, к середине 2026 года Украина продолжит «только партизанскую войну», а Львов «сохранится», если туда введут войска НАТО «в лице Польши».

«И это всё лучший сценарий, если ВСУ будут по-прежнему сопротивляться, несмотря на безнадежность ситуации. Иначе всё произойдет быстрее», — подчеркнул Ходорковский*.

По мнению оппозиционера, штурмовать крупные города «никто не будет», поскольку «без снабжения они не представляют угрозы».

Президент России Владимир Путин 17 мая заявил, что планов по взятию Харькова «на сегодняшний день нет». Действия российских войск на этом направлении он объяснил созданием «санитарной зоны» в ответ на обстрелы Белгорода. Как перспективу наступления России в Харьковской области оценивают военкоры, читайте в материале RTVI.

По прогнозу Ходорковского*, если Запад решит прекратить поддержку Украины и призовет заканчивать «бессмысленное сопротивление», то через два года у границ Польши будет стоять «объединенная русско-украинская армия».

О необходимости признать проигрыш Запада в противостоянии с президентом России Владимиром Путиным осенью 2023 года заявил бизнесмен Евгений Чичваркин. Он выразил мнение, что западные страны «сделали всё», чтобы российский лидер «победил».

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов