За незаконную перевозку и хранение трех сотен драгоценных камней, включая 85 бриллиантов и 127 изумрудов, Дорогомиловский суд Москвы осудил на шесть лет гражданина Израиля Сэма Гершона. Как выяснил RTVI, десять лет назад Гершон он уже был осужден за контрабанду, когда в трусах пытался провезти в Россию 44 бриллианта. Во время суда гражданин Израиля настаивал на своей невиновности, утверждая, что просто любит изучать драгоценности, а его уголовное преследование — месть компаньона, с которым он поссорился из-за девушки Екатерины. Суд Гершону не поверил.

Как выяснил RTVI, вступил в силу приговор в отношении Сэма Гершона, имеющего двойное гражданство — России и Израиля. В результате, 48-летний мужчина признан виновным в незаконном хранении и перевозке драгоценных камней в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 191 УК РФ). Впрочем, на скамье подсудимых Гершон был один. Дело в отношении его предполагаемых подельников — выделено в отдельное производство.

Как следует из судебных материалов, в 2018 году Сэм Гершон и неустановленные следствием лица решили зарабатывать не незаконном обороте драгоценных камней. Для этих целей ими были закуплены различные камни, которые и были переданы на хранение гражданину Израиля. Тот, по версии следствия и суда, уговорил своего знакомого, работавшего продавцом-консультантом в компании «Эпл Даймонд», зарегистрировать на себя ООО «Якутские бриллианты» и снять офис в БЦ «Европа Билдинг» на Брянской улице. В офисе новой компании Гершон и начал складировать драгоценности, намереваясь их затем продать.

При этом, видимо, стараясь произвести впечатление на приятеля, следует из материалов дела, бизнесмен заверял, что он не просто торговец, а еще и владелец собственного алмазно-гранильного производства.

Номинальный владелец общества выступая в суде в качестве свидетеля, рассказал, что за работу получал 80-200 тысяч рублей в месяц. Но в дела компании не вникал — ими занимался Гершон лично. Как вспоминал свидетель, со своими партнерами Гершон в основном разговаривал на иврите, часто ездил в командировки, привозил оттуда камни, сам их «дробил по весам», сортировал и калибровал. При этом все сделки, равно как и оборот драгоценных камней и металлов, сообщил суду свидетель, никакими документами не оформлялись.

Только в тот момент, когда в офис «Якутских бриллиантов» пришли оперативники, свидетель, по его словам и понял, что Гершон говорил ему неправду, и все его бриллианты и изумруды, «являются или контрабандными или незаконно приобретенными у неизвестных лиц».

Сотрудники ФСБ пришли в офис компании Гершона 15 мая 2018 года, застав там и ее реального владельца. Оперативники предложили бизнесмену добровольно выдать камни и драгоценные металлы, однако тот заверил, что ничего этого в офисе нет. Однако вскоре сотрудники ФСБ изъяли из сейфа 328 драгоценных камней, в том числе: 84 бриллианта, 127 изумрудов, шесть рубинов и 111 сапфиров на общую сумму свыше 6,5 млн рублей. Все они, по данным следствия и суда, находились в незаконном обороте.

Примечательно, что после проведения ОРМ процессуальные проверки следствия растянулись еще на пять лет. Причем все это время Сэм Гершон находился на свободе. А следствием, по данным RTVI, несколько раз выносились постановления об отказе в возбуждении дела против бизнесмена.

Однако в семь утра 26 сентября 2023 года силовики снова пришли к Гершону, на этот раз прямо к нему домой. В ходе обыска оперативники изъяли несколько мобильных телефонов, ноутбук и жесткий диск. Во время следственных действий Гершону стало плохо — его на «скорой» отвезли в больницу. Но медики не диагностировали у бизнесмена ничего серьезного и его доставили на допрос. Вскоре ему было предъявлено обвинение и мужчина был отправлен под домашний арест. Мера пресечения ужесточилась в ноябре 2024 года, когда Гершон был помещен в СИЗО, где находился на протяжении всего судебного процесса.

Незадолго до возбуждения данного уголовного дела Гершон успел развестись со своей супругой и через суд разделить имущество. Например, бывшей жене Гершона суд отписал квартиру площадью 120 кв.м, несколько нежилых помещений и автомобиль. У самого Гершона после бракоразводного процесса остались две квартиры, одна из них, двухуровневая, в Израиле.

Сам Сэм Гершон еще до этого уголовного дела был знаком правоохранительным органом. Все дело в том, что десять лет назад он был судим за контрабанду (ст. 226.1 УК РФ). Как следует из материалов суда, с которыми ознакомился RTVI, в 2014 году Гершона задержали в аэропорту Домодедово, когда он пытался в трусах пронести через таможенный пост 44 бриллианта стоимостью 6,6 млн рублей, купленных им в Израиле. Домодедовский суд Московской области тогда пощадил Гершона, который признал вину и раскаялся, и назначил ему условный срок.

В этот раз на допросах Гершон настаивал, что ничего противозаконного не совершал, а был лишь частным специалистом-консультантом по ювелирным изделиям и драгоценным камням. По словам бизнесмена, его нанимали ювелирные магазины и частные клиенты для оценки качества и рыночной стоимости украшений или камней.

Но официально, признавался на допросах Гершон, он свою деятельность не оформлял — т.к., по словам фигуранта, его клиенты любят конфиденциальность и не хотят, чтобы об их дорогих покупках кто-то знал.

«Среди ценителей ювелирного искусства и эксклюзивных ювелирных украшений не принято распространять информацию посторонним лицам», — разъяснял азы своей профессии Гершон во время допроса в суде.

Ювелирка, говорил Гершон, это его любимое дело, и он с удовольствием «любит изучать ювелирные украшения и драгоценные камни». При этом ювелир категорично отрицал свою причастность к деятельности «Якутских бриллиантов». По версии подсудимого, с владельцем этой компании он якобы познакомился на одной из ювелирных выставок в 2012 году, и тот время от времени прибегал к его услугам консультанта и зазывал к себе в офис. Ювелир приходил: «ровно столько, сколько тот его приглашал, [и] количество раз не считал».

Ключей от офисе в БЦ «Европа Билдинг», уверял суд Гершон, у него никогда не было, да и сам офис ему не нужен, так как он руководствовался принципом: меня приглашают, и я прихожу. Относительно найденных в ходе обыска драгоценных камней в сейфе подсудимый заявил, что ему об этом ничего неизвестно, и камни ему не принадлежат.

Кроме того, Гершон заявил, что в какой-то момент отношения с владельцем «Якутских бриллиантов» у него испортились. Причиной стали деньги и любовь. По словам подсудимого, он одалживал своему знакомому деньги в долларах США, а тот их якобы не вернул. А затем Гершон и вовсе приударил за девушкой по имени Екатерина, с которой у владельца ООО якобы был роман, и обнаружив измену, приятель якобы вспылил и объявил Гершона своим «кровным врагом», пообещав отомстить и отправить ювелира-консультанта за решетку. Эту историю сам номинальный владелец ООО в ходе своего допроса не подтвердил, сказав лишь, что никаких денег Гершону он должен не был, как не было у них и конфликта из-за загадочной Екатерины.

Суд, рассматривавший дело, в историю Сэма Гершона совершенно не поверил. Он признал его виновным в незаконном обороте драгоценных металлов и приговорил к шести годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Обжаловать приговор Гершон отказался. Защита мужчины также не стала комментировать приговор.