Группа Aerosmith объявила о завершении гастрольной деятельности из-за того, что 76-летний солист коллектива Стивен Тайлер не смог полностью восстановиться после травмы голосовых связок. Об этом говорится в заявлении группы в соцсетях.

«Голос Стивена — это инструмент, подобного которому нет. Он несколько месяцев неустанно работал над тем, чтобы вернуть свой голос к тому состоянию, в котором он находился до травмы. <…> К сожалению, стало ясно, что полное восстановление после травмы голоса невозможно», — указано в заявлении.

Решение о прекращении гастрольной деятельности Aerosmith называет «непростым», но «необходимым». «Мы благодарны нашей команде профессионалов. <…> И наконец спасибо вам — лучшим фанатам на планете Земля. Слушайте нашу музыку громко, сейчас и всегда. Мечтайте дальше. Вы сделали наши мечты реальностью», — обратились участники группы к своим поклонникам.

В мае 2023 года был анонсирован прощальный тур Aerosmith под названием Peace Out. Предполагалось, что с сентября 2023 года группа сыграет 40 концертов. Завершиться тур должен был 26 января 2024 года в Монреале.

На одном из первых концертов прощального тура Тайлер травмировал связки. Источник TMZ говорил, что это произошло в самом начале выступления, но вокалист, несмотря на травму, спел все песни. Зрители даже не подозревали, что он серьезно пострадал, писал таблоид.

После выступления, по словам собеседников TMZ, Тайлер не мог говорить — при попытке издать какие-либо звуки его голос начинал «скрипеть». Из-за травмы связок медики запретили вокалисту петь в течение 30 дней. Часть ранее анонсированных концертов была перенесена с конца 2023 года на январь и февраль 2024-го. Из запланированных в рамках турне концертов группа сыграла всего три.

Хард-рок-группа Aerosmith была создана в 1970 году в Бостоне вокалистом Стивеном Тайлером, гитаристом Джо Перри, басистом Томом Хэмилтоном и барабанщиком Джои Крамером. Позже к ним присоединился гитарист Брэд Уитфорд. Группа записала 15 студийных альбомов и 72 сингла. Участники коллектива получили четыре премии «Грэмми» и входят в Зал славы рок-н-ролла.

Последний альбом Aerosmith под названием Music From Another Dimension! был выпущен в 2012 году, в него вошли 14 композиций.