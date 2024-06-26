Народная артистка России Наталья Гвоздикова раскритиковала актрису Юлию Пересильд за полет в космос ради съемок в фильме «Вызов». Своим мнением о современных артистах Гвоздикова поделилась в программе «Легенда» на RTVI.

«До недавнего времени мне нравилась Пересильд. Пока она не полетела в космос. Мне не понравилось, что она полетела в космос. Но это мое личное субъективное мнение», — сказала Гвоздикова. Предыдущие роли актрисы она похвалила.

«То, что, я видела, [что] она делает до этого — молодец, просто играет здорово, хорошо играет», — считает Гвоздикова.

Она перечислила и других современных актеров, которые ей нравятся. «Мне всегда нравился [Алексей] Серебряков, мне всегда нравился [Андрей] Смоляков, мне всегда нравился Женя Миронов. Потому что не было пустых глаз», — поделилась Гвоздикова.

Она, в частности, оценила игру Серебрякова в фильме «Левиафан» Андрея Звягинцева. «Как играет Серебряков или [Елена] Лядова — ну, это просто руку протянуть, молодцы», — заявила Гвоздикова.

«Вызов» режиссера Клима Шипенко — первый полнометражный художественный фильм, частично снятый в космосе. В 2021 году съемочная группа, в том числе Пересильд, отправились на корабле «Союз МС-19» на МКС и провели там 12 дней. Фильм вышел в 2023 году.

Наталья Гвоздикова родилась в 1948 году, окончила ВГИК по специальности «Артистка театра и кино», много лет играла в Театре-студии киноактера. В 1978 году получила Госпремию СССР за роль в сериале «Рожденная революцией», где они с будущим мужем Евгением Жариковым играли супружескую пару. Познакомились актеры еще до этого, на съемках фильма «Возле этих окон», и до свадьбы встречались больше года. Для обоих этот брак стал вторым.

С 1976 года Гвоздикова входила в состав советского Союза кинематографистов, а с 1993 года — в академию «Ника». В 1983 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР. За свою продолжительную карьеру актриса сыграла во многих получивших известность фильмах — «Печки-лавочки», «Калина красная», «Большая перемена», «Тайны мадам Вонг», «Барышня-крестьянка» и других.