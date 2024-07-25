Константин Хабенский вновь исполнит роль следователя Родиона Меглина в третьем сезоне популярного сериала «Метод». Об этом режиссер проекта Юрий Быков рассказал на показе первого сезона на «Плюс Даче» в Нижнем Новгороде, сообщает Кинопоиск.

«„Метод“ — это страшная сказка. Это история, как мы с Хабенским говорили с самого начала, про грустного клоуна, который ищет других грустных клоунов», — рассказал Быков о сериале.

Также режиссер анонсировал участие в новом сезоне двух известных актеров, имена которых пока не разглашаются.

Съемки третьего сезона «Метода» начнутся в августе 2024 года и пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и Ярославле. Премьера запланирована на 2025 год.

Над продолжением «Метода» будет работать команда, снимавшая первый сезон. Также вернутся в проект режиссер Юрий Быков и шоураннер Максим Полинский.

Первый сезон «Метода» вышел в 2015 году, второй — в 2020-м. Сериал рассказывает о гениальном следователе Родионе Меглине, который ловит маньяков, и его стажерке — выпускнице юрфака Есении Стекловой (Паулина Андреева).

«Метод» неоднократно получал премии ТЭФИ и АПКиТ, а права на его показ были приобретены сервисом Netflix. Оценка сериала на Кинопоиске составляет 8.2 балла из 10.