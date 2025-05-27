Компания HBO утвердила актеров на главные роли в новом сериале о Гарри Поттере. Его премьера состоится в 2027 году в Германии, Италии и Великобритании, пишет Variety.

Роль Гарри Поттера исполнит Доминик Маклафлин. Гермиону Грейнджер сыграет Арабелла Стэнтон, а образ Рона Уизли воплотит Аластер Стаут.

«Дорогие мистер Поттер, мисс Грейнджер и мистер Уизли! Мы рады сообщить вам, что у вас есть место в Школе чародейства и волшебства Хогвартс. Поприветствуйте Доминика Маклафлина в роли Гарри Поттера, Арабеллу Стэнтон в роли Гермионы Грейнджер и Аластера Стаута в роли Рона Уизли в оригинальном сериале HBO „Гарри Поттер“», — говорится в публикации компании в соцсети Threads.

Для поиска идеальных кандидатов авторы сериала провели открытый кастинг, в котором приняли участие более 30 тысяч человек. Шоураннер проекта Франческа Гардинер и исполнительный продюсер Марк Майлод рассказали, что их выбор пал на Маклафлина, Стэнтон и Стаут благодаря их уникальному таланту.

HBO обещает снять «точный» сериал-адаптацию по всем книгам писательницы Джоан Роулинг, которая также является исполнительным продюсером проекта. Как ожидается, по каждой книге будет снят отдельный сезон. Планируется, что съемки сериала начнутся летом.

Ранее компания объявила, кто сыграет в других ролях в этом проекте. В частности, на роль профессора Северуса Снейпа выбрали Паапу Эссьеду, Джон Литгоу исполнит роль Альбуса Дамблдора, на роль профессора Минервы Макгонагалл была утверждена Джанет Мактир, роль профессора Квирелла сыграет актер Люк Таллон, а Ник Фрост был выбран на роль Хагрида.