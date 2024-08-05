Стриминг HBO Max выпустит восемь новых спин-оффов по «Игре престолов». Тизер первого из них уже показали в промо-ролике HBO Max.

В 2025 году ожидается премьера сериала «Рыцарь семи королевств», основанного на новеллах Джорджа Р.Р. Мартина «Повести о Данке и Эгге». В них рассказывается история Дункана Высокого и оруженосца Эгга, который позже станет королем Эйгоном V Таргариеном.

На встрече с фанатами писатель рассказал, что работает еще над семью проектами: три из них — игровые, а четыре — анимационные. Об этом рассказали в соцсети X (бывший Twitter) блогеры Элио Гарсия и Линда Антонссон. Мартин уточнил, что эти проекты пока находятся на ранних этапах разработки.

Журналист Forbes Пол Тасси поделился гипотезой о том, какие именно истории планируют экранизировать. Он считает, что работа идет над приквелом о первом короле Вестероса — Эйгоне Завоевателе, сериалом «Десять тысяч кораблей» о путешествии принцессы Нимерии. Также, по его мнению, в разработке находятся анимационные проекты «Морской змей» о подвигах героя «Дома Дракона» Корлиса Велариона и «Золотая империя И-Ти» о далеком регионе между Квартом и Нефритовым морем.

Успех «Игры престолов» и «Дома дракона» вдохновил HBO и Мартина на создание новых проектов, большинство из которых представляют собой приквелы. Однако история разработки спин-оффов по книгам Мартина не обошлась без проблем: некоторые проекты откладывались, другие возобновлялись. Например, сиквел с участием Кита Харингтона в роли Джона Сноу был отменен, а пилот сериала «Кровавая Луна» — снят, но не получил продолжения.

Пока фанаты ждут новых проектов, Джордж Р.Р. Мартин продолжает писать роман «Ветры зимы», который уже несколько лет находится у него в работе.