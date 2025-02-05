Солистка группы «Мельница» Наталья О’Шей (Хелависа) в интервью программе «Легенда» на RTVI рассказала, изменились ли отношения в ее семье после начала российской военной операции на Украине.

«Некоторые малосознательные родственники моего мужа задавали мне вопросы: “Наташа, ну ты же, конечно же, уже прекратила концерты?”. Я говорила: ни в коем разе», — сказала О’Шей.

По словам певицы, ей очень повезло, потому что она «сохранила всех ценных для себя людей».

«Это наше решение — продолжать работать в России, потому что мы знаем, что наша работа нужна людям», — отметила солистка «Мельницы».

В 2004 году Наталья Николаева вышла замуж за ирландского дипломата Джеймса О’Шея. С тех пор жила в разных странах: в Ирландии, Швейцарии, Австрии, Финляндии, Израиле. Сейчас супруги с двумя детьми проживают в Мюнхене.

О’Шей в интервью RTVI назвала себя империалистом.

«Естественно, я империалист. Как любой человек, родившийся в СССР и принадлежащий к титульной нации. Мы все так были воспитаны. В данном случае, кстати, я бы употребляла термин не империалист, а имперец именно — это значит, что я могу отжениться от своего имперского сознания. Это оптика, которую я могу применить или не применить», — заявила Хелависа.

По словам певицы, ее муж «принадлежит к одной из самых известных угнетенных наций мира». «Периодически он консультируется со мной как с носителем имперского сознания, что я думаю о какой-то политической ситуации в каком-то остром или замороженном конфликте», — рассказала О’Шей.