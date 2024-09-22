Ливан запустил по Израилю примерно 115 ракет, часть из них была перехвачена, сообщает израильская армия (ЦАХАЛ). В атаках израильская сторона обвинила «Хезболлу». Jerusalem Post пишет, что три человека получили легкие ранения.

По информации ЦАХАЛ, сначала над Изреельской долиной были замечены 10 ливанских снарядов, часть из которых удалось перехватить.

Позднее Ливан, по данным Израиля, выпустил 85 ракет. Некоторые из снарядов были перехвачены, обломки упали в районах Кирьят-Бялик (пригород Хайфы, третьего по величине города в Израиле), Цур-Шалом и Морешет. После падения начались многочисленные пожары, для организации тушения которых прибыли экстренные службы и глава командования тыла Рафи Мило.

Кроме того, по Израилю было запущено еще 20 снарядов: большая часть из них перехвачена, остальные упали «на открытой местности», сообщений о пострадавших не поступало, уточняет ЦАХАЛ.

В военном ведомстве отчитались, что за прошедшие сутки поражено около 290 целей, включая пусковые установки и дополнительную инфраструктуру ливанского радикального движения «Хезболла». Кроме того, были поражены еще 110 объектов в южном Ливане, говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Jerusalem Post пишет, что в Кирьят-Бялике в результате атаки повреждены два дома, три человека пострадали. По данным издания, двое мужчин получили ранения шрапнелью (один в состоянии средней тяжести, другой — легкой), 16-летняя девушка легко ранена осколками.

«Хезболла», как сообщает Al Jazeera, заявила, что выпустила десятки ракет по находящейся на севере Израиля авиабазе Рамат-Давид, а также наносила удар по военным объектам, в том числе тем, которые принадлежат оборонной фирме Rafael. Телекомпания отмечает, что это самая масштабная атака движения с октября 2023 года.

Al Jazeera уточняет, что из-за обстрела сотни тысяч израильтян были вынуждены укрыться в убежищах, часть школ были закрыты, а в Хайфе ввели ограничения на проведения массовых мероприятий. «Хезболла» также заявила, что в этот раз обстрел проводился ракетами Fadi 1 (дальность полета 80 км) и Fadi-2 (дальность полета 105 км), а не советскими «Катюшами», как в последние месяцы.

Ливан провел атаку вскоре после того, как тысячи пейджеров, принадлежащих представителям «Хезболлы», взорвались по всей стране. 18 сентября ливанский Минздрав сообщил, что в результате атаки погибли 12 человек, включая двух детей, ранено около 2,8 тыс. человек. Бейрут обвинил в атаке ЦАХАЛ.

Кроме того, 20 сентября израильские ВВС нанесли авиаудар по Бейруту. Погибли 38 человек, в том числе старший командир «Хезболлы» Ибрагим Акиль, десятки пострадали. Позднее Axios со ссылкой на источник уточнило, что также погибли 20 командиров из элитного подразделения «Радван» (входит в состав «Хезболлы»).

Ливанское движение пообещало, что будет продолжать атаки, пока Израиль не прекратит войну с Палестиной. При этом в «Хезболле» подчеркнули, что не стремятся к полномасштабной войне, но «готовы к ней, если она произойдет». Израиль в ответ пообещал оттеснить представителей «Хезболлы» от границы и вернуть своих захваченных в плен граждан даже ценой войны, если потребуется.