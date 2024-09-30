Биробиджанская хоккейная команда «Тафгай», скорее всего, прекратит свое существование после того, как ее участники устроили во время матча потасовку с командой местного управления ФСБ. Такое предположение в разговоре с RTVI сделали сами хоккеисты. После инцидента в отношении участников «Тафгая» возбудили уголовное дело о хулиганстве, им грозит семь лет лишения свободы.

О каком скандале идет речь

Драка произошла 30 марта во время матча Ночной хоккейной лиги. В тот день на льду встретились сборная местных предпринимателей «Тафгай» и команда «Фантом», в составе которой представлены сотрудники биробиджанского управления ФСБ.

Как пишет Baza, во время матча произошла драка, после которой пятерых игроков «Тафгая». Из-за стычки шестерых хоккеистов «Тафгая» и двух игроков «Фантома» дисквалифицировали на несколько игр.

Baza утверждает, что после драки пятерых игроков «Тафгая» арестовали на 15 суток, а также оштрафовали. По данным, которые привела трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, подполковник ФСБ в отставке Юлия Чепалова, сразу после матча соперников «Фантома» арестовали на 10 суток.

В июне, утверждает Baza, против пятерых игроков «Тафгая» возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанному с сопротивлением представителю власти» (ч. 2 ст. 213 УК, максимальное наказание — до семи лет лишения свободы).

По данным Baza, у трех игроков «Тафгая» взяли подписки о невыезде, а в конце сентября были задержаны двое членов команды, один из них — местный предприниматель Евгений Потаскуев. Как утверждает телеграм-канал, следствие просило арестовать хоккеистов, так как у них есть загранпаспорта и они могут «покинуть Россию и скрыться от правосудия». 30 сентября суд в Биробиджане назначил Потаскуеву и его напарнику по команде запрет определенных действий, пишет Baza.

Юлия Чепалова извинилась перед «Фантомом» от лица «зачинщиков» из «Тафгая» и заявила, что уголовное дело нужно прекратить.

«В качестве наказания предлагаю зачинщиков обязать публично извиниться, сделать (построить за свой счет) спортивную площадку в любом из дворов Биробиджана и поставить их на ворота без защиты для отработки буллитов командой “Фантом” или командой хоккейного клуба СКА, пусть прочувствуют “свой хоккей”», — написала лыжница в телеграм-канале.

Что о ситуации говорят участники команды «Тафгай»

Нападающий «Тафгая» Виталий Руднев, комментируя инцидент, заявил RTVI, что речь идет об обычной ситуации для хоккейных матчей.

«Да, было такое, и что такого? Хоккей есть хоккей. В России всё работает в рамках закона. Сотрудники же были на льду, так? Мы же не выскочили на улицу “раз на раз”, все было в рамках закона, правил Федерации хоккея. И случаи у нас похожие были, но я не буду о них рассказывать», — добавил он.

На вопрос о будущем «Тафгая» Руднев сказал, что «всё у команды будет четко».

Защитник Сергей Бекетов заявил RTVI, что «Тафгай» вряд ли будет существовать.

«Что рассказывать, вы и так всё знаете. Команда сейчас под подпиской о невыезде. Играть больше не будем. Спасибо, больше вообще не хочется», — сказал он.

То, что игроки «Тафгай» вряд ли соберутся вместе в прежнем составе, допустил и экс-нападающий команды Денис Петушенко. Он рассказал RTVI, что у команды не было никакого руководства, а на игры они «собирались спонтанно», только если кто-то был инициатором.