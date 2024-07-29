Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) заявила, что выкупила права на свои песни у продюсера Максима Фадеева за $600 тыс. Об этом она сообщила журналистке Ксения Собчак.

По словам Глюкозы, в 2007 году она вместе с мужем приобрела у Фадеева права на публичное исполнение более 20 песен без ограничения сроков. Певица отметила, что договор был заключен до изменений в законодательстве по авторским правам в 2008 году, которые ввели новые правила использования «смежных» прав.

Как утверждает Ионова, компания «Монолит», связанная с Фадеевым, выдала ей лицензию на использование товарного знака Глюk’oZa на бессрочной основе.

«После подписания договора в 2007 году мы около десяти лет работали вместе, а семь лет назад по его инициативе прекратили сотрудничество. Но и потом, примерно до начала 2023 года, я без каких-либо трудностей исполняла эти песни, в том числе на телевидении на основании нашего договора», — рассказала она.

В 2024 году, по словам певицы, Фадеев начал пользоваться коллизией в законодательстве с целью «пытаться блокировать» ее выступления на телевидении, «отказывая каналам в очистке прав».

«На меня вышел представитель М. Фадеева с информацией, что Максим хотел бы получать 25% от моих доходов, на мой удивленный вопрос „С чего вдруг?“ был ответ: „Чтобы не создавать проблем с ТВ-правами“. Я была в недоумении и напомнила про оплату, которую мы сделали при подписании договоров много-много лет назад», — поделилась Ионова.

Глюкоза дала комментарий об отношениях с Фадеевым через несколько дней после скандального выступления на Дне металлурга в Красноярске. Пришедшие на концерт жители города пожаловались на странное поведение певицы. На кадрах, опубликованных в соцсетях, певица трогает себя за интимные места и с трудом произносит слова песен, не попадая в ритм фонограммы. По словам некоторых зрителей, она ругалась матом со сцены.

Сама Ионова объяснила неоднозначное поведение на сцене в Красноярске действием антидепрессантов и снотворных, которые ей прописали на фоне депрессии из-за смерти бабушки и конфликта с Фадеевым.

«Я всегда относилась к нему [Фадееву] с большим уважением и доверила стать крестным отцом моей дочери Лидии. Конечно, такое предательство выбило меня окончательно», — написала она в соцсетях.

После скандального выступления Ионовой в Красноярске Фадеев пригрозил подать к певице иск, который лишит ее возможности пользоваться псевдонимом Глюкоза и исполнять написанные им песни. «Этот беспредел нужно прекращать», — сказал он.

Позже Фадеев заявил в своем телеграм-канале, что много лет относился к Ионовой как к дочке и помог ей и ее семье в трудное время. По его словам, разрыв в отношениях с певицей произошел шесть лет назад, но она обратила на это внимание только сейчас. Продюсер выразил соболезнования Ионовой в связи со смертью бабушки и пожелал ей справиться с трудностями. В то же время Фадеев заявил о своем желании сохранить проект Глюк’Oza в том виде, в котором он его создал.