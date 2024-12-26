Депутат Саратовской облдумы, глава фракции КПРФ Александр Анидалов рассказал RTVI, что его слова о бесполезности судов и призыв их отменить были «сарказмом». Накануне на заседании парламента он заявил, что в судах нет никакого смысла, поскольку «погрешность отмененных дел больше, чем погрешность в принятии оправдательных приговоров».

«Я не специалист в этом вопросе, а мое высказывание было сарказмом по отношению к тому, как работает существующая судебная система», — уточнил он.

На вопрос, может ли искусственный интеллект, на его взгляд, стать альтернативой живому судье, депутат ответил, что это не исключено.

«Возможно, ИИ и способен заменить суд, во всяком случае, на какой-то стадии судопроизводства. Хуже уже не будет», — добавил собеседник RTVI.

25 декабря Анидалов во время голосования за мирового судью на заседании Саратовской областной думы заявил, что суды в России «практически стопроцентно» принимают решения по уголовным делам в пользу прокуратуры. «Представьте, какие деньги мы сэкономим на этой ораве судей, которые по большому счету штампуют [решения]», — добавил он.

Кандидат на пост мирового судьи ответила Анидалову, что суды не раз прекращали уголовные дела. Тот предложил в таком случае вместо судей назначить «клерков», чтобы выполняли эту работу.

В июле Судебный департамент ВС России опубликовал данные о работе федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2023 год. Статистику, как писал «Коммерсантъ», изучила Федеральная палата адвокатов (ФПА), выделив среди прочего низкий процент оправдательных приговоров от общего числа уголовных дел, оконченных в судах первой инстанции — в 2023 году он составил 0,25%, в 2022-м — 0,26%.

Советник ФПА Евгений Рубинштейн отметил, что этот показатель «остается катастрофически низким на протяжении всего последнего десятилетия».

В январе 2020 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин объяснял низкий процент оправдательных приговоров тем, что следователи вовремя устанавливают невиновность граждан и уголовные дела просто не доходят до суда.