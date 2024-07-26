Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал закрыть YouTube «к чертовой матери», заблокировать все американские сайты и вообще «закрыть всё, как в Китае». По его мнению, если на такой шаг решатся в России, то отечественные сайты и соцсети получат более активное развитие. Заявление чеченского лидера 26 июля приводят ТАСС и РИА Новости.

«YouTube надо не замедлять, надо закрыть его к чертовой матери. И легче будет нам. Давно надо было закрыть. Не замедлять, а заблокировать, потому что все наши каналы, которые защищают интересы России, Чеченской Республики, интересы человека, свободу слова — они сразу блокируют», — сказал Кадыров.

По его мнению, администрация YouTube поддерживает «шайтанов», которые «ведут людей в заблуждение, хаос».

«Поэтому давно надо было блокировать. Все американские сайты и каналы надо заблокировать. Я за это. Свои должны быть каналы, свои сайты, свои социальные сети», — заявил Кадыров.

Глава Чечни считает, что российские соцсети не развиваются потому, что их игнорируют топовые российские артисты и футболисты, которые «сидят» в зарубежных соцсетях.

«Вот если бы мы сделали так, что они бы сидели в наших, тогда развивалось бы. Если бы мы закрыли всё, как в Китае, как в других местах, то развивались бы наши сайты», — выразил убеждение Кадыров.

Замедление YouTube в России

12 июля телеграм-канал Mash предупредил, что с этого дня скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube в России начнет снижаться из-за технических проблем на российском оборудовании головной компании видеохостинга — Google. Следом о возможности сбоев в работе сервиса по той же причине сообщила компания-провайдер «Ростелеком».

На этом фоне «Газета.Ru» написала со ссылкой на источники, что в России планируют заблокировать YouTube в сентябре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что у властей планов блокировки нет.

25 июля глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах в конце этой недели может снизиться до 40%, а к концу следующей ― до 70%. Он назвал «деградацию» YouTube «вынужденным шагом» и «следствием антироссийской политики хостинга», который блокирует каналы государственных СМИ и деятелей, поддерживающих действия российских властей. Депутат сослался на данные Роскомнадзора о блокировке с 2020 года более 200 каналов российских СМИ и деятелей.

26 июля Хинштейн пояснил, что предсказал резкое падение скорости загрузки YouTube из-за того, что, по его информации, российские дата-центры в ближайшие дни намерены прекратить работу с Google по «серым схемам» в условиях американских санкций. В то же время он предупредил, что если компания не прекратит «антироссийскую политику», то у властей будут «все основания для применения мер принуждения, предусмотренных законом».

Как полагает Хинштейн, падение скорости YouTube доставит лишь незначительный дискомфорт российским пользователям, тогда как серьезные проблемы испытает сама Google, поскольку это чувствительно отразится на трафике рекламодателей.

Роскомнадзор назвал в числе оснований для принятия мер в отношении YouTube нарушения российского законодательства, а также неуважение к стране и гражданам. «У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой», — заявили в ведомстве.