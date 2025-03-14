В преддверии летних каникул россияне задумываются, как подешевле съездить в отпуск с детьми. Несколько лет назад для этого в России вводили специальный туристический кешбэк, но сейчас его нет. На чем сэкономить при бронировании и что делать многодетным семьям — объясняет RTVI вместе с независимым финансовым аналитиком Александром Патешманом.

Бронируем сразу, платим по факту

Бронировать билеты и отели пора уже сейчас, а отпускные придут только летом, но эту проблему решит банковская карта с большим грейс-периодом, говорит эксперт. С ее помощью можно все оплатить сейчас, а потом либо внести свои деньги, либо аннулировать бронь и погасить задолженность без процентов. Этот вариант позволяет не тратить личные средства прямо сейчас и сберечь их в случае отмены поездки.

Грейс-период — это рассрочка, при которой проценты начисляются по истечении льготного периода (кроме снятия наличных и перевода в другой банк). Льготный период может быть разным, некоторые банки предлагают карты с грейс-периодом 120 дней.

Этот способ оплаты, по словам Патешмана, поможет сэкономить и на проезде, поскольку летом билеты сильно подорожают, и на проживании.

«Что касается отелей — там агрегаторы дают дополнительные скидки до 20−25%, но только с оплатой “сейчас”. Если вы уверены, что в любом случае поедете, можно купить с дополнительной скидкой, применив промокод или купон от всевозможных агрегаторов. Но обращайте внимание, чтобы была возвратная бронь», — дал совет аналитик.

«Горящие» билеты

Билеты и на поезд, и на самолет надо оформлять с возможностью возврата, чтобы при появлении выгодных предложений перед поездкой сдать их и купить более дешевые.

«Условно, билет до Сочи на лето сейчас стоит 20 тыс. рублей. Берете билет на поезд, а в дату выезда, если вы видите, что появился “горящий” билет в Сочи за 5 тыс., то берете его и сдаете билет на поезд за 10 тысяч. Эта тема работает, я сам ею пользуюсь. Всегда рекомендую перед тем, как выезжать, проверить, есть ли “горящие” билеты», — посоветовал Патешман.

Этот принцип действует с авиабилетами, в том числе за границу, и с поездами — «если мы не говорим про Анапу и так далее», поясняет аналитик.

Едем на поезде

Сейчас самое время брать билеты на поезд и искать отели с оплатой по факту заселения, поскольку «ажиотаж уже начался», говорит Патешман. Билеты на самолет, по его словам, покупать рано: за опцию их возврата придется доплачивать, а до поездки пока далеко.

«У нас по пляжному сезону непонятно сейчас, что будет: он может состояться, может нет. Поэтому моя рекомендация — пока не покупать билеты на самолет. Бронировать лучше возвратные отели с оплатой потом, а сейчас деньги не платить, и забронировать с детьми билеты в поезде», — посоветовал аналитик.

Для оплаты железнодорожных билетов эксперт рекомендует использовать банковскую карту с большим грейс-периодом, чтобы в случае отмены поездки потерять максимум несколько рублей.

«Бронируете на июль возвратный отель + билеты на поезд. Если в июне отдыхающие говорят, что сезона в Анапе в этом году не будет, вы спокойно сдаете билеты и ничего не теряете на этом. Сдача билетов в железнодорожный вагон стоит 3 рубля 10 копеек за место. Если получится — вы дешево отдохнете и не переплатите, не получится — так же легко все отмените, перепланируете отдых и не понесете финансовых затрат», — рассуждает Патешман.

При покупке билетов на поезд надо уделить внимание выбору мест, поскольку детям предоставляется скидка 50% на проезд. Это позволяет сэкономить на нижних полках, которые стоят дороже.

«Не полагайтесь на фортуну: детей кладете на нижние полки и получаете скидки на дорогие места. Взрослые — на верхние полки, они стоят дешевле. Таким образом вы сможете сэкономить дополнительно до 25% на поезде. А когда поедете в одном купе — пересаживайтесь как угодно», — предложил аналитик.

При выборе отеля, если речь идет об отпуске на юге, стоит посмотреть на разницу в цене между вариантами возле моря и подальше от него, но зато с бассейном. В Анапе, к примеру, из-за разлива мазута пляжный отдых может оказаться неактуальным. «И тогда, если не получится море, то солнце останется», — поясняет Патешман.

Едем на машине

Если поезд по какой-то причине не подходит, можно рассмотреть вариант путешествия на автомобиле. В нынешних условиях это практичный и рабочий вариант, особенно когда ж/д билеты быстро разбирают, а с перелетами есть проблемы.

«Непонятно — откроют аэропорт или нет. Надо рассчитывать, что нет. Чтобы добраться до побережья Крыма или Анапы, я очень рекомендую подумать по поводу автомобильной поездки», — говорит Патешман.

С одной стороны, такие поездки занимают много времени, с другой — дают дополнительные возможности. Члены семьи могут погулять по городам, через которые проезжают, пока водитель отсыпается. Важно распланировать, где сделать остановки и что там посетить.

«Водитель едет ночью, чтобы отдых не проводить в машине в дневное время + трафик меньше, потому что все фуры “спят”. Но это только при условии, если здоровье позволяет хорошо перенести ночные дороги. Утром он где-то отсыпается, условно — в Воронеже, в Краснодаре, в Ростове. Семья гуляет, осматривает эти города. Туда выбираем, условно, Воронеж, обратно выбираем Краснодар или Ростов», — приводит пример Патешман.

Едем не на юг

Еще один вариант сэкономить — рассмотреть для отдыха регионы, не связанные с югом. Для этого надо изучить цены на билеты. Патешман приводит пример: перелет из Центральной России на Урал, включая Екатеринбург, стоят «неоправданно дорого», зато билеты в Сибирь и на Дальний Восток — даже дешевле, чем 10 лет назад.

«Летом можно слетать на Дальний Восток за 25 тыс. рублей туда-обратно. Те же самые деньги вы отдадите за поездку из Москвы в Екатеринбург в летний период. Пока есть возможность исследовать дальние регионы. Потом такой возможности не будет. И так же — про Сибирь. Летом везде хорошо», — убежден эксперт.

Авиабилеты в Сибирь и на Дальний Восток можно купить «по субсидируемым тарифам», но решение надо принимать оперативно, добавил Патешман.

По словам аналитика, этот вопрос тоже надо решать «буквально сейчас» — определиться, «делать ставку на юг или в этом году сделать перерыв и осмотреть другие регионы». Билеты Патешман советует тоже покупать в рассрочку по карте с длительным грейс-периодом.

«Уже потом, ближе к лету, когда пришли отпускные, платите за билеты кредитной картой с грейс-периодом. Отпускные пришли — вы закрываете кредитную карту, проценты не платите», — пояснил эксперт.

Летом эти билеты будут стоить намного дороже, поэтому для экономии принципиально важно оплатить их именно сейчас, предупредил Патешман.

Едем многодетной семьей

Родителям, у которых трое и более детей, эксперт советует выбирать отели с учетом, чтобы в номере помещались минимум четверо, внимательно смотреть на площадь и заранее уточнять условия дополнительного размещения.

Подавляющее большинство отелей указывают цену за дабл на двоих или + один ребенок. Если на месте вы поймете, что нужен дополнительный номер, а сделать уже будет ничего нельзя, вы доплатите кучу денег за второй номер, предупредил Патешман.

«Желательно брать номер семейный, на который предоставляется еще и дополнительная скидка. Искать прямо по метражу номера. Чтобы за ребенка не доплачивать, лучше заранее узнать, можно ли поставить дополнительную кровать в номер», — рекомендует Патешман.

Он посоветовал взять с собой удостоверение многодетной семьи, потому что на юге «есть всевозможные развлечения, которые предоставляют скидку — это парки аттракционов, музеи и так далее».

«Я сам многодетный и всегда пользуюсь — в любом удобном или неудобном случае я показываю свое удостоверение, дающее право на скидку», — поделился аналитик.

Едем за границу

В случае поездки за границу никаких скидок не будет, но есть вариант изучить «горящие» билеты, говорит Патешман. Например, если семья с детьми планирует отдохнуть в Турции, то надо искать «горящее» предложение и возвратный билет.

«Например: билет в Турцию на лето стоит 35 тыс. рублей в оба конца. Но перед вылетом вы, например, увидели билет намного дешевле — цену скинули до 15 тыс. туда-обратно. Такие “горящие” билеты бывают. В таком случае вы сдаете возвратный билет за 35 тыс. и берете за 15 тыс.», — пояснил эксперт.

Важно! Сначала надо купить билет дешевле и только потом — сдавать тот, что дороже, «чтобы не получилось так, что вы за 35 тыс. уже сдали, а за 15 тыс. не успели поймать», предупредил Патешман.

Если у родителей внезапно появилась возможность продлить отдых на еще один день, а в отеле нет свободных номеров или они очень дорогие, то можно поискать варианты с «горящим» номером подешевле и переехать туда, заключил эксперт.