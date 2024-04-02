Спецпредставитель России по Афганистану, директор Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов рассказал в интервью RTVI, как обстоят дела с взаимной торговлей. По словам дипломата, талибов* интересует практически «всё, кроме оружия». В свою очередь, они поставляют на российские рынки сухофрукты, ковры и даже местную колу.

«Нет, не слышал про такую просьбу (к Москве о продаже оружия. — Прим.RTVI). Хотите наполовину в шутку, наполовину всерьез: они сами могут поставить оружие. Отдельное спасибо американцам: известна сумма, на которую они оставили им оружия, — по-моему, на $9 млрд. Так что и боеприпасов тоже у Афганистана хватает», — рассказал Замир Кабулов.

Зато афганцы покупают у России бензин и нефтепродукты — поставки идут транзитом через Казахстан, Узбекистан либо Туркмению.

«Мы торгуем всем, что афганцы готовы закупать. Афганцев, конечно, в первую очередь, интересуют углеводороды в разных видах, но далеко не только: это и древесина, это и металл, это и пшеница», — рассказал Кабулов.

По словам дипломата, который много лет работал послом России в Кабуле, афганцы продают на российский рынок сухофрукты, тут ценится афганская баранина, а еще ковры.

«Соотношение цены и качества очень приятное. Может быть, они не такие замысловатые, как, к примеру, иранские, но это натуральная ручная работа», — поделился с RTVI Замир Кабулов.

По словам дипломата, на Смоленской площади пока нет афганских ковров, «но как говорится, всё еще впереди».

А еще на полках московских магазинов замечена кола афганского разлива.

«Вот, видите, какие они предприимчивые. Раз на рынке образовался дефицит этого продукта, а завод кока-колы в Афганистане сооружен еще лет 50 назад, при короле Захир-шахе, и афганцы любят этот напиток (кока-кола и фанта — это чуть ли не традиционный афганский напиток), и они его производят в больших количествах, а тут — рынок, хорошая, видимо, цена предложена. Вот афганцы и сориентировались, молодцы», — уверен собеседник RTVI.

* Организация признана в России террористической, ее деятельность запрещена