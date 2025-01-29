Блогер и телеведущая Ида Галич заявила о своей беременности и поделилась в телеграм-канале фото с Недели моды в Париже.

«Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями», — написала Галич.

1 января 2025 года блогер поделилась с подписчиками новостью о помолвке с предпринимателем Олегом Ледвичем. Пара в отношениях уже более года, о дате свадьбы Галич и Ледвич пока не сообщали.

34-летняя Галич уже была замужем за блогером Аланом Басиевым, в 2020 году у пары родился сын Леон. Спустя год пара развелась, сын остался с матерью. В эфире шоу «Есть вопросики» с Оксаной Самойловой блогер рассказывала, что расставание было неизбежно. При этом бывшие супруги остались друзьями, чтобы вместе принимать участие в жизни сына.

«Очень важно понимать, что для мальчика и для девочки отец и мать — это два постулата, на которых держится их ментальное здоровье в дальнейшем. И ребенок до семи лет себя отождествляет с обоими родителями. И когда ты говоришь, что твой папа плохой, ребенок думает, что ты говоришь ему: „Ты плохой“», — считает Галич.

В 2023 году она познакомилась с Ледвичем, у которого тоже есть ребенок от прошлого брака. По словам телеведущей, после расставания с Басиевым, она перестала верить в крепкие отношения, но Ледвич убедил ее в обратном.

«Он меня не ревнует, он у меня тоже самодостаточный, ресурсный, хороший молодой человек, и он в себе уверен. Обычно сильно ревнуют и плохо себя ведут нарциссы, абьюзеры, а мой не такой!» — рассказывала Галич в беседе с Voice.