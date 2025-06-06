Идеолог Русского добровольческого корпуса (РДК)* Василий Кирющенко 6 июня внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, обратил внимание RTVI.

Внесение Кирющенко в ведомственный перечень означает, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Однако по какой именно статье он обвиняется — пока неясно.

О том, что сын режиссера сериала «Слуга народа» и выпускник МГИМО Кирющенко является идеологом РДК*, в октябре 2024 года писали «Известия». До тех пор лицо Кирющенко всегда было скрыто под маской. После публикации в СМИ он подтвердил, что речь действительно идет о нем. Его позывной в РДК* Кардинал.

По данным RTVI, в 2023 году Кирющенко стал соучредителем сразу двух украинских фондов: «Союз иностранных добровольцев в Украине» и «Иностранный доброволец». Оба они зарегистрированы в Киевской области. В 2023 году доходы первого фонда составили 3,4 млн гривен (6,4 млн рублей), в 2024 году — 9,6 млн гривен (18,3 млн рублей).

В 2023 году «Союз иностранных добровольцев в Украине» презентовал боевик РДК* с позывным Фортуна. Он говорил, что фонд занимается обеспечением подразделения техникой, ремонтом техники, покупкой снаряжения, медицицы, обучением персонала, «вопросами аренды, топлива и так далее». Также фонды, подконтрольные Кирющенко, занимаются вербовкой новобранцев.

Сам РДК*, который курирует ГУР Украины, состоит преимущественно из российских неонацистов, в России он признан террористической организацией. Командир корпуса Денис Капустин и ряд его соратников приговорены к пожизненному лишению свободы за терроризм и госизмену. Поводом стало нападение РДК* на села в Брянской области в марте 2023 года, в результате которых террористами были убиты по меньшей мере двое гражданских — оба мужчины, а также ранен ребенок. Капустин и его соратники объявлены в международный розыск.

* организация признана террористической и запрещена в РФ