В 2023 году сильно выросло число выданных инвалидам протезов верхних и нижних конечностей, а также различных инвалидных колясок, следует из данных Минтруда, на которые обратил внимание RTVI. По мнению экспертов, это может быть связано с ростом спроса на технические средства реабилитации (ТСР) среди участников СВО, однако это может быть вызвано и низким уровнем финансирования в 2022 году.

Сильнее всего выросла выдача приспособлений для одевания, раздевания и захвата предметов — на 143% — с 3 тыс. в 2022 году до 7,3 тыс. в 2023 году. Выдача кресел-стульев с санитарным оснащением выросла более, чем на 86% — с 38,6 тыс. до 71,9 тыс. Число выданных протезов верхних и нижних конечностей также выросло — на 70,2% и 51,6% соответственно (с 4,8 тыс. до 8,2 тыс. и с 60 тыс. до 91,2 тыс.). Рост показывает и выдача специальной обуви на протезы и ортопедические аппараты нижних конечностей — на 71,8% (с 26,9 тыс. до 46,3 тыс.).

Число выданных кресел-колясок с ручным приводом — как комнатных, так и прогулочных — тоже растет. За год выдача увеличилась на 55% и 65% соответственно (с 65,7 тыс. до 101,7 тыс. и с 61,7 тыс. до 102 тыс.).

Кресла-коляски с ручным приводом активного типа и кресла-коляски с электроприводом показали более скромный рост, но их выдача также существенно увеличивается — на 39% и 27% соответственно.

В числе ТСР, выдача которых сократилась, оказались только средства по уходу за стомой. Их выдача снизилась на 9,5% год к году, но в реальном выражении это сокращение почти на миллион единиц. При этом в 2021 году таких средств по уходу за стомой было выдано на 48% больше.

Член Российской гильдии протезистов-ортопедов Тимур Гришин связывает рост выдачи технических средств реабилитации с последствиями СВО. “У нас не объявляют количество ни погибших, ни утративших конечности и так далее. Мы их только видим на протезировании”, — говорит он.

Для обеспечения в том числе участников спецоперации протезами и иными изделиями активно открываются специализированные предприятия, а частные компании получают финансирование от государства, добавляет Гришин.

“Туда, естественно, идет огромнейший поток [людей] с травмами, которым нужно и протезирование, и все технические средства реабилитации. А количество обычных инвалидов у нас не выросло. Им, к сожалению, стали намного меньше выдавать сейчас всяких средств реабилитации”, — рассказывает эксперт.

Объективно судить о том, насколько инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации, сложно из-за отсутствия данных о числе нуждающихся в ТСР — эти данные Минтруда недоступны.

Председатель Общероссийской общественной организации инвалидов “Опора” Елена Волохова считает, что статистика о числе выданных средств реабилитации — “это всего лишь цифры, о которых нельзя сказать однозначно, много или мало”.

“Сравнение показателей выдачи ТСР в указанный период не совсем объективно, так как в 2022 году уровень обеспеченности ТСР был крайне низкий в связи с дефицитом бюджетных средств, выделенных на эти цели”, — объясняет она.

По словам Волоховой, в 2022 году практически все ТСР сильно подорожали, из-за санкций большинство государственных закупок ТСР не состоялось. “В течении всего 2022 года инвалиды практически не получали положенных им средств реабилитации. Срок ожидания изделий составлял 6-9 месяцев, а это очень много”, — добавляет она. В 2023 году объем финансирования на закупку средств реабилитации сильно увеличили, ТСР стали выдавать как по заявкам 2023 года, так и по оставшимся неисполненными заявкам 2022 года, этим, по мнению Волоховой, и объясняется резкий рост выдачи по некоторым показателям.

Однако статистика Минтруда не говорит о том, что в России улучшился уровень обеспеченности ТСР. Елена Волохова объясняет, что людям с инвалидностью важен именно он, а не количество выданных изделий. “Объем закупок по отдельным видам ТСР составляет всего 20-25% от годовой потребности, в первую очередь, это касается изделий ежедневного пользования — абсорбирующего белья и специальных средств при нарушении функций выделения”, — говорит она. К таким средствам как раз относятся средства по уходу за стомой, выдача которых сократилась.

Дополнительные проблемы создает отмена компенсаций на самостоятельно приобретенные ТСР — с 1 января люди с инвалидностью могут либо получить ТСР в натуральном виде, либо получить электронный сертификат, по которому можно купить ТСР самостоятельно. Но суммы на этих сертификатах зачастую меньше компенсаций, которые могли назначить до этого.

“Расчет был на то, что люди перейдут на систему обеспечения по электронным сертификатам. Однако у инвалидов возникла другая проблема: сертификат оформлен, а денег на нем нет. Инвалид ждет обеспечения сертификата денежными средствами по 3-5 месяцев. Воспользоваться сертификатами люди не могли”, — добавляет Волохова.