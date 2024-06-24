Игровая студия Your Story Interactive ограничила доступ к приложению «Клуб Романтики» в магазинах приложений на территории России. Об этом представители студии заявили в своем официальном телеграмм-канале.

Такое решение разработчики приняли, поскольку пожелали не исполнять требования российского закона о запрете «пропаганды» ЛГБТ* и не удалять противоречащий ему контент. «В итоге мы пришли к выводу, что ценности нашей компании и сама суть историй, которые пропагандируют разнообразие, инклюзивность и свободу быть теми, кто вы есть, не позволяют нам удалить этот контент», — заявили разработчики.

Your Story Interactive также заявили, что продолжат выпускать истории на русском языке и поддерживать существующих игроков из всех стран, играющих на русском языке без ограничений.

«Клуб Романтики» — игра в жанре визуальной новеллы, разработанная молдавской компанией Your Story Interactive. В начале 2020-х годов является одной из самых популярных игр в своём сегменте — 10 млн скачиваний в Google Play, более 1,5 млн участников в группе VK.

В игре пользователь выбирает свою собственную историю любви. Он погружается в фантастический мир, где главный герой строит отношения с выбранным партнером. В игре есть две валюты: алмазы, которые позволяют покупать одежду, аксессуары и совершать действия, влияющие на развитие отношений с партнером, и чашки чая, которые открывают доступ к новым эпизодам выбранного сюжета. Финал истории складывается из всех выбранных действий: свиданий, диалогов и случайных решений.

* «международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским в России и запрещено