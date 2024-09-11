Генпрокуратура России подготовила проект приказа, согласно которому ведомство сможет пересматривать решения о реабилитации жертв политических репрессий, если они касались «пособников нацистов и изменников Родины». Правозащитники в разговоре с RTVI порассуждали о том, как такая инициатива может быть реализована на практике.

Что предложила Генпрокуратура

Генеральный прокурор Игорь Краснов подготовил проект поправок в приказ 2008 года об исполнении закона «О реабилитации жертв политических репрессий». Ведомство хочет получить право отменять решения о реабилитации лиц, признанных виновными в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, преступлений против мира и человечности.

Речь идет о пересмотре решений, вынесенных на основании закона 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий».

Необходимость этого Генпрокуратура объясняет поправками в Концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, которые в июне 2024 года внес премьер-министр Михаил Мишустин. В них говорится о «недопустимости реабилитации и оправдания лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, преступлений против мира и человечности».

Краснов предлагает «на постоянной основе организовать работу по выявлению и отмене таких решений», связывая это с намерением не допустить «оправдания пособников нацистов и изменников Родины».

«В установленном порядке предоставлять органам власти материалы по проведению работы по восстановлению исторической справедливости и прав жертв политических репрессий», — говорится в проекте приказа.

Согласно документу, Главное управление международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры будет направлять в МИД информацию об отмене решений о реабилитации в отношении иностранных граждан «для решения вопроса о передаче ее по дипломатическим каналам в соответствующие иностранные государства, в том числе в целях информирования заинтересованных лиц».

В случае одобрения инициативы СМИ будут освещать деятельность органов прокуратуры, «основанную на конституционном принципе обеспечения защиты исторической правды, закрепленном в части 3 статьи 67.1 Конституции». В ней говорится следующее: Россия «чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды», а «умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

Мнение правозащитников

Адвокат Марина Агальцова в беседе с RTVI заявила, что действия Генпрокуратуры соотносятся с политикой России по борьбе с нацизмом: «Ищут пособников нацистов среди реабилитированных. Это вполне укладывается в то, что уже есть».

Агальцова уточнила, что ей самой неизвестны случаи, когда людей, которые действительно сотрудничали с нацистами в годы Великой Отечественной войны, «каким-то образом признавали жертвами политических репрессий». Адвокат усомнилась в том, что приказ Генпрокуратуры в случае его принятия будет эффективным.

«Мне напоминает, честно говоря, мышиную работу. Сейчас начнется исполнение этого нормативно-правового акта, приказа. Будут искать тех людей, которые были реабилитированы. Я не исключаю, что, возможно, по ошибке кто-то там и мог быть реабилитирован. Мы говорим реально про какие-то песчинки. Мне кажется, это не больше, чем просто игра в тему нацизма, в поиски нацизма», — сказала Агальцова.

Если же Генпрокуратура докажет, что кто-то «реально был замешан в каких-то нацистских преступлениях» и был по ошибке реабилитирован, то здесь могут быть «сложности», продолжила она. Например, если человек был репрессирован дважды: как враг народа и как нацистский пособник, пояснила адвокат. Она предположила, что родственников лиц, которых реабилитировали «ошибочно», могут лишить льгот, если таковые имеются.

«Или если, например, человек получил квартиру, умер, и родственники эту квартиру получили по наследству, то чисто гипотетически, возможно, будет деприватизация собственности, потому что она к ним пришла на незаконных основаниях, потому что их родственник не имел права, например, эту квартиру получить», — допустила Агальцова.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева заявила RTVI, что Генпрокуратура «до сего дня прекрасно работала по теме реабилитации». По ее словам, ведомство довольно часто после обращений близких репрессированных выясняло, что человек «не подлежит» реабилитации.

«Было несколько громких дел, когда отказались реабилитировать людей, виновных в нацистских преступлениях, и прокуратура прекрасно всё обосновала. Суд в своем решении тоже всё очень доступно изложил, никаких вопросов не было. Из чего я, соответственно, делаю вывод, что всё работало прекрасно. Никого лишнего не реабилитировали», — рассказала она.

Правозащитница уточнила, что в 1993 году была проделана «львиная часть этой работы», когда проводилась массовая реабилитация репрессированных. После этого были «штучные истории», сказала Меркачева.

«В последние годы было несколько историй, когда обращались родственники, проживающие за рубежом. Такой человек говорит: вот с моим папой, немцем, здесь что-то сделали, а это было незаконно. Прокуратура обязана была это рассмотреть и говорила: этого папу-немца вполне себе законно обвинили, он пошел по лагерям, потому что он военный преступник и так далее. И суд соглашался. Не было такого случая, чтобы что-то такое прошло», — рассказала она.

В октябре 2023 года рассматривался вопрос о реабилитации сотрудника НКВД Николая Кружкова, продолжила Меркачева.

«Он получил 20 лет за фальсификацию ответственных материалов. Он мучил людей — устраивал длительные ночные допросы, угрожал [заключенным] расправой над родственниками. Люди, которых он пытал, признавались в шпионской деятельности против СССР и были готовы признать любую чушь, потому что он был, судя по всему, очень искусный мучитель. И в конце прошлого года было вынесено решение Верховного суда — признать Кружкова Николая Федоровича не подлежащим реабилитации», — сообщила член СПЧ.

Как отметила правозащитница, это не единственный подобный случай. По ее словам, суд и прокуратура рассматривали подобные дела как россиян, так и иностранцев «одинаково объективно».

«Зачем надо сейчас это исправлять? Большой вопрос. Конечно же, людей эти новые условия тревожат. И я их тревоги разделяю. Всё прекрасно работало до этого», — подчеркнула Меркачева.

Правозащитница допустила, что в период проведения военной операции на Украине «кто-то может воспользоваться этим [инициативой Генпрокуратуры] в обратном направлении». Тему политических репрессий лучше не затрагивать, потому что «история все на свои места уже расставила», считает член СПЧ.

На вопрос, с какими последствиями могут столкнуться родственники репрессированных, если инициатива получит одобрение, Меркачева ответила, что это пока трудно прогнозировать. По ее словам, в случае, если кто-то получит документ об отмене решения о реабилитации, это не будет иметь серьезного значения, поскольку такое решение «ни на что не влияет».