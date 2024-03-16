Бывший депутат парламента Молдовы, предприниматель Илан Шор подтвердил намерение занять пост премьер-министра республики. Соответствующее заявление он сделал в интервью Алексею Венедиктову* в программе «Если наступит завтра» на RTVI.

Шор заявил, что не планирует баллотироваться на пост президента, но рассчитывает занять пост премьер-министра Молдовы после парламентских выборов.

«Собираюсь после парламентских выборов им стать. <…> Я буду премьер-министром, и это факт», — подчеркнул он.

Что касается президентских амбиций, Шор пока не проходит возрастной ценз — оппозиционному политику 37 лет, в то время как, согласно законодательству Молдовы, в президенты может баллотироваться гражданин, достигший 40 лет.

Следующие президентские выборы в Молдове пройдут в ноябре 2024 года.

Республика Молдова — президентская республика, глава государства избирается прямым голосованием. Премьер-министра назначает президент, направляя парламенту на утверждение кандидатуру на этот пост.

В апреле 2023 года суд в Молдавии заочно приговорил Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о хищении примерно $1 млрд из трех молдавских банков: Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. Оппозиционер назвал решение суда политическим.

В июне 2023 года Конституционный суд Молдовы по запросу правительства признал незаконной деятельность основанной Шором партии «Шор». В январе 2024 года ее исключили из реестра юридических лиц страны.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов