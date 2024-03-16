Бывший депутат парламента Молдовы, предприниматель Илан Шор считает, что партия «Шор» сможет выиграть в ЕСПЧ дело против властей республики о легитимности запрета партии «Шор». Об этом он рассказал в интервью Алексею Венедиктову* в программе «Если наступит завтра» на RTVI.

По словам Шора, ранее ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу на запрет в Молдове деятельности партии «Шор». Оппозиционный политик и его сторонники намерены добиться отмены этого запрета.

«Мы собираемся отменить это решение, так как имеем право. И как говорят многие эксперты, юристы, мы выиграем», — отметил Шор.

Уверенность в том, что ЕСПЧ вынесет решение в его пользу политик объяснил тем, что постановление Конституционного суда Молдовы о запрете деятельности партии несет «политический» характер, а он и его сторонники — «нормальные люди»

«В мире были запреты партии, но в 99% [случаев] люди выигрывали. Мы не террористическая партия, мы абсолютно нормальные люди, мы занимаемся политической деятельностью», — заверил Шор.

По его мнению, никаких аргументов в пользу запрета партии нет.

«Я уверен, что мы выиграем в ЕСПЧ. Надеюсь. Никаких аргументов, за то, чтобы нас снять, юридических и правовых, не было. Это было политическое решение», — заключил он.

В июне 2023 года Конституционный суд Молдовы признал деятельности партии «Шор» незаконной по запросу правительства. В январе 2024 года ее исключили из реестра юридических лиц страны. Шесть депутатов от партии «Шор» сохранили свои места в парламенте, но теперь выступают как независимые.

В октябре 2023 года парламент Молдовы запретил отдельным членам запрещенных партий участвовать в выборах.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов