Один из ведущих телешоу «Импровизаторы», комик Дмитрий Позов выписался из психиатрической клиники, где провел две недели с диагнозом депрессия. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«Иллюзий, что все позади, нет. Я отдохнул, я жил в режиме две недели, постоянные процедуры, покой, прогулки в парке под птичек. Сейчас я ворвусь в жизнь и будет сложнее», — написал Позов.

По словам комика, ему было «даже чуть грустно» покидать клинику, потому что он приехал туда в «ужасном состоянии», а теперь это место ассоциируется с его «улучшениями».

«Впереди еще очень долгое лечение, таблетки, консультации, работа над собой. Но я постараюсь пройти это до конца», — пообещал артист.

О том, что он находится в «психушке», Позов впервые сообщил 22 мая.

«Лежу в психушке. Есть модное слово рехаб. Но как черта не называй…» — говорится в посте.

Позднее Позов пояснил, что у него диагностировали депрессию, «которая вызвала лютую апатию, отсутствие понимания происходящего, самые дурные мысли».

Комик объяснил свое состояние тяжелыми переживаниями из-за болезни и смерти отца, которого не стало в январе, и разладом в отношениях с женой Екатериной.

«Я так был занят решением вопросов все это время, что только после его [отца] смерти осознал все. И накрыло сильно. Параллельно копились вопросы и сложности в семейных отношениях. <…> И вот тут я уже не вывез», — признался Позов.

Не сумев разрешить проблемы, он уехал на съемную квартиру и начал выпивать.

«Меня не оправдывает это. Но я съехал из дома. Начал пить. И скандалы, скандалы, скандалы. Несколько раз поверил, что все может получиться, что мы с Катей справимся и услышим друг друга. Но все иллюзия. Все валилось еще сильнее. И снова скандалы», — рассказал участник шоу «Импровизаторы».

Из клиники Позов продолжал регулярно общаться с подписчиками в соцсетях и периодически выступал с пояснениями после публикаций в СМИ, с которыми был несогласен.

«Вопреки расхожему мнению я лежу в обычной психиатрической клинике. Ни в каком не модном платном с лобстерами между капельницами», — пояснил он.

Шоумен также опроверг сообщения о том, что он попал в клинику из-за злоупотребления спиртными напитками, и уверял, что до алкогольной зависимости дело не дошло.

После выписки Позов поблагодарил врачей, персонал и всех, кто его поддерживал, а также отдельно выразил благодарность жене.

«Даже в такой сложной ситуации как у нас, она не плюнула не меня, организовала все, привезла, сдала в надежные руки и не бросила в беде», — заключил он.

Дмитрий Позов в июне отметит 40-летие. Шоу «Импровизаторы» на телеканале СТС (ранее «Импровизация» на ТНТ) он ведет совместно с Антоном Шастуном, Арсением Поповым и Сергеем Матвиенко. Позов женат на Екатерине Добрачевой, с которой познакомился в 2010 году на игре КВН. У пары двое детей.