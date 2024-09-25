Основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что между ним и премьер-министром Италии Джорджией Мелони нет «никаких романтических отношений». Об этом он написал в своей соцсети X.

Слухи о «романе» между ними стали распространяться после того, как 23 сентября в Нью-Йорке прошёл ужин Global Citizen Awards. На этом мероприятии фотографы запечатлели Маска и Мелони за одним столом. Как сообщает Politico, в тот вечер бизнесмен сказал, что она «внутри еще красивее, чем снаружи», а также назвал ее «подлинной, честной и вдумчивой». Мелони же отметила «драгоценный гений» Маска.

По данным New York Post, за последний год Маск и Мелони встречалась несколько раз, в том числе и в официальной резиденции премьер-министра в Риме в июне 2023 года. Маск также выступал на политическом фестивале, организованном крайне правой партией Мелони «Братья Италии» в декабре 2023 года.

У бизнесмена и политика может быть общее мировоззрение: оба уделяют внимание демографической политике, разделяют правые политические взгляды и проявляют интерес к технологиям.

Последними серьезными отношениями Маска был роман с певицей Граймс, который продолжался четыре года. За это время у пары родилось трое детей. В интервью Vanity Fair в 2022 году Граймс сказала, что, хотя они с Маском больше не вместе, они все равно хотели бы иметь «троих или четверых» детей.

В июне агентство Bloomberg сообщило о рождении 12-го ребенка Маска. Его родила Шивон Зилис, топ-менеджер компании Neuralink, которой владеет бизнесмен.