Согласно телефонному опросу, проведенному Russian Field, большинство россиян предпочитают отечественные бренды зарубежным. По данным агентства, даже если иностранные компании вернутся, ситуация сильно не изменится.

Наибольшее предпочтение отечественным брендам россияне отдают в категориях: продукты питания (85%), кафе и рестораны (65%) и онлайн-сервисы и приложения (54%). При покупке обуви и одежды россияне настроены менее патриотично (48% и 45% соответственно). А вот косметику и парфюмерию потребители предпочитают зарубежную — 37% респондентов купили бы продукцию иностранных производителей против 29%, высказавшихся за российских производителей.

При этом если бы бренды, ушедшие в 2022 году, вернулись на рынок, то предпочтения россиян сдвинулись бы в сторону западных марок в некоторых категориях. Например, доля сторонников российских марок одежды снизилась бы с 48% до 45%. Еще заметнее сдвиг в косметике и парфюмерии: 56% респондентов отдали бы предпочтение иностранным товарам.

Наиболее восприимчивой к возвращению западных компаний оказалась молодежь до 30 лет, жители Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, а также граждане с высокими доходами.

Опрос проводился с 7 по 15 апреля, в нем приняли участие 1607 респондентов.

Russian Field — независимый исследовательский проект, который с 2018 года проводит социально-политические и маркетинговые исследования. В его команду входят политологи, социологи, маркетологи, специалисты по рекламе и PR, психологи и журналисты. Проект проводит исследования за счет фандрайзинга. Компания отмечает, что ее не финансируют зарубежные фонды, политики и крупный бизнес.

Андрей Сергеев