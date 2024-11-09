В возрасте 69 лет скончался Тони Тодд, известный по фильмам «Кэндимэн» и франшизе «Пункт назначения», пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на его супруга Фатиму. По ее словам, он скончался у себя дома в Лос-Анджелесе после «продолжительной болезни».

Компания New Line Cinema, ответственная за франшизу «Пункт назначения», прокомментировала информацию о смерти артиста так: «Индустрия потеряла легенду. Мы потеряли дорогого друга».

Тодд родился в 1954 году в Вашингтоне. В кино он дебютировал в фильме «Лунатик» 1986 года, с тех пор снялся в более чем 200 фильмах и сериалах. Публике он больше всего известен как исполнитель роли Кэндимена в одноименном хорроре 1992 года, посвященном теме расизма и депрессии городских районов.

Позднее он вернулся к этому образу в фильме «Кэндимэн 2: Прощание с плотью», а также появился в ремейке 2021 года.

В 2019 году Тодд рассказал The Guardian, что ему доплачивали по 1 тыс. долларов каждый раз, когда его жалила пчела в одной из самых известных сцен фильма.

«И меня жалили 23 раза. Всё, что стоит снимать, должно быть связано с болью», — сказал он.

Тодд гордился участием в «Кэндимене» и использовал свою известность, когда его просили помочь помочь в работе с детьми из неблагополучных семей, в том числе участников городских банд.

Кроме того, Тодд сыграл коронера морга Уильяма Бладворта в фильмах «Пункт назначения» (2000 год), «Пункт назначения 2» (2003 год) и «Пункт назначения 5» (2011 год).

Среди других его работ — культовая готическая драма «Ворон», поствоенный боевик Майкла Бэя «Скала», сериалы «Секретные материалы», «Зена — королева воинов» и так далее.

Тодд рассказывал, что попал в актерский состав оскароносного военного эпоса «Взвод», где были Чарли Шин, Джонни Депп и Уиллем Дефо, только потому, что Оливеру Стоуну «нужны были настоящие лица». Режиссер взял актера после того, как увидел его в моноспектакле в театре «Адская кухня», где Тодд также работал барменом. Актер утверждал, что на съемках часть мужчин плакала во время съемок, но их имен он называть не стал.

Про себя артист говорил в 2020 году, что он «афроамериканец, которому не суждено было добиться успеха».

«И каким-то образом я победил систему. Я хочу быть примером для подражания. Потому что где-то там есть маленький мальчик, который растерян так же, как и я. И я хочу сказать: ты тоже можешь всего добиться», — отмечал Тодд.

Не менее девяти фильмов с участием артиста сейчас находится на стадии постпродакшена. Также он озвучивал персонажей в играх Call of Duty и Half Life, Венома в игре «Человек-паук 2» и одного из злодеев в «Трансформерах: Месть падших».

Студия Insomniac Games, которая отвечает за игру Marvel’s Spider-Man 2, сообщила, что «разбита горем»: «Своим неподражаемым голосом и присутствием он принес столько радости студии и поклонникам во время работы над Marvelʼs Spider-Man 2. Мы — Веном… навсегда».

Сыгравшая в оригинальном «Кэндимене» актриса Вирджиния Мэдсен назвала своего коллегу «великим».