Информация об удержании премий учителей и воспитателей в Иркутской области на «нужды СВО» не соответствует действительности, сообщили RTVI в пресс-службе главы региона. Ранее об этом сообщило интернет-издание «Люди Байкала».

«Данная информация не соответствует действительности», — сообщила RTVI глава пресс-службы губернатора Иркутской области Ольга Константинова.

Она отметила, что министерство образования, а также министерство культуры Иркутской области «в целях недопущения снижения уровня» зарплаты учителям и работникам культуры муниципальных образовательных организаций рекомендовали региональным властям разных уровней «принять все необходимые меры, направленные на сохранение достигнутого уровня средней заработной платы отдельных категорий работников за январь-сентябрь 2024 года».

Константинова добавила, что администрация муниципальных образований регулирует размер заработной платы в соответствии с нормами трудового права России.

«Начисленные выплаты стимулирующего характера у педагогических работников образовательных организаций и работников учреждений культуры Иркутской области не удерживаются. Риск оттока сотрудников сферы образования и культуры по данной причине отсутствует», — подчеркнула она.

«Было приостановлено увеличение средней зарплаты»

Ранее интернет-издание «Люди Байкала» («ЛБ», его сайт заблокирован в России) сообщило, что в Иркутской области осенью начали удерживать стимулирующие выплаты. В сообщении также приводятся слова одной из сотрудниц культурного учреждения в Усть-Кутском районе, которая заявила, что в конце октября во время селекторного совещания «областные чиновники заявили об удержании части стимулирующих выплат».

В «ЛБ» уточнили, что такие выплаты рассчитываются индивидуально и могут составлять от 10 тыс. до 40 тыс. рублей и выше. По словам собеседницы издания, часть «этих немалых денег» решили якобы отправить на «нужды армии».

«За два месяца мы “стимулирку” получили, а за третий — уже нет», — заявила она.

«ЛБ» также утверждают, что о сокращении премий им рассказали бюджетники, работающие в Слюдянском и Нижнеудинском районах.

В управлении образования Слюдянского района ЛБ заявили, что «информация не соответствует действительности». В ведомстве добавили, что «ни на какие благотворительные цели зарплата с педагогов не может быть снята».

«Единственное, что было приостановлено увеличение средней зарплаты на основании распоряжения правительства РФ. Это произошло в сентябре. За октябрь-ноябрь-декабрь будем отдавать, сколько в сентябре», — приводит «ЛБ» ответ управления образования.

О других жалобах в Иркутской области на сокращение зарплат

Ранее издание «ИрСити» сообщило, что в Иркутской области персонал психиатрической больницы в Сосновом бору под Иркутском «уже несколько месяцев наблюдает, как стремительно тает зарплата». До этого водители иркутской скорой помощи пожаловались на снижение зарплат после повышения оклада сначала губернатору Игорю Кобзеву и прокуратуре, а затем и президенту России Владимиру Путину.

Главврач психиатрической больницы Игорь Журавлев заявил «ИрСити», что работники «манипулируют общественным мнением», а изменения зарплаты связаны с постановлением правительства России и приказом минздрава Иркутской области об увеличении доли окладной части в зарплате, которая «должна быть не ниже 50%».

Сотрудники учреждения заявили изданию, что на деле «зарплата начала постепенно снижаться, <> через два месяца сотрудники потеряли сразу на 10 тыс. рублей». Одна из подписчиц заявила «ИрСити», что схожая ситуация в центральной районной больнице в городе Бодайбо, где персоналу «повышают оклад, но убирают выслугу лет и районный коэффициент, премии вообще никакие не видели уже сто лет».

В минздраве Иркутской области заявили, что в 2024 году в рамках исполнения поручения правительства России была увеличена доля окладной части в подконтрольных региональному ведомству медучреждениях. В министерстве отметили, что изменения структуры зарплаты не могут привести к ее снижению по отношению к прошлому периоду при условии, что «сохраняется фактически отработанное время».