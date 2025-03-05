Подполковник ФСБ, глава Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов обвиняет свою гражданскую жену в хищении у него элитной недвижимости, а также акций и долей в принадлежащих ему фирмах. Среди похищенного, в деле фигурирует особняк в Подмосковье, квартиры на Патриарших прудах и в Хамовниках, акции ресторана «Трын-трава», московских универсамов — всего на сумму свыше 800 млн рублей. Причем часть этих активов, как следует из материалов дела, приобреталась потерпевшим во время его службы в спецподразделении ФСБ.

С заявлением в правоохранительные органы, как выяснил RTVI, Алексей Филатов обратился еще в октябре 2023 года. Однако уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» — ч.4.ст.159 УК, было возбуждено лишь год спустя — в мае 2024 года. Его расследованием занимается УВД по Юго-Восточному району Москвы, где оно несколько месяцев расследовалось в отношении неустановленных лиц. Однако 13 января 2025 года обвинение было предъявлено Ирине Качаровской-Гайрхофер, гражданской супруге спецназовца, а сам он, был признан потерпевшим.

По данным RTVI, следственная процедура прошла в заочном режиме, т.к. женщина несколько лет проживает в Австрии.

Как следует из материалов расследования, в 1992 году, проходящий «военную службу в подразделении ФСБ России» Филатов познакомился с обвиняемой и у них быстро завязываются близкие отношения, которые затем растянулись почти на тридцать лет.

После того, как в 1998 году у пары родилась первая дочь, сотрудник спецподразделения ФСБ покупает роскошную четырехкомнатную квартиру в добротном кирпичном доме 1909 года постройки, расположенном в Большом Патриаршем переулке. Это элитный район Патриарших прудов. Деньги на покупку недвижимости — $150 тыс., как следует из материалов дела, были взяты потерпевшим в кредит в «Инфобанке», который он вскоре полностью погасил. В материалах дела фигурирует и нынешняя кадастровая стоимость квартиры — более 36,6 млн рублей.

Также, как следует из материалов расследования, в период начиная с 1997 до 2023 год, офицер ФСБ становится владельцем акции универсама «Фея» — стоимость этих ценных бумаг следствие оценивает в 66 млн рублей.

Интересно, что при этом следствие приходит к выводу, что из-за прохождения военной службы, Филатов не имел возможности «от своего имени» заниматься «предпринимательской деятельностью». А сам он объяснял на допросе, что ни его подруга, ни ее родители «не вели трудовой деятельности» и не имели «источников дохода» для покупки активов.

Но эти обстоятельства не препятствуют Филатову, незадолго до выхода в отставку, приобрести в 2002 году новую квартиру в том же районе Патриарших прудов — но уже в соседнем доме. Она, судя по пояснениям потерпевшего, необходима была для проживания матери Качаровской-Гайрхофер.

Затем подполковник покупает квартиру и два машиноместа в клубном «Доме на Девичьем поле», уже в другом престижном районе Москвы — Хамовники, а также обзаводится земельным участком и особняком в Подмосковье — общая сумма этих сделок на момент покупки, согласно подсчетам следствия, составляет 135 млн рублей.

Попутно он обзаводится автомобилем Bentley Continental GTC, акциями универсама «Борисовский», стоимостью в 190 млн, кафе «Трын-трава», оценные следствием в 30 млн рублей, салоном красоты “Альфа-Студио-Мастер”, и т.д.

Все эти покупки, как установило следствие, Филатов оформляет на свою подругу и ее мать. Лишь подмосковная недвижимость сначала оформляется на знакомого Филатова, но, поддавшись уговорам Качаровской-Гайрхофер о том, что приятель может его кинуть, чекист передает особняк и землю ее матери.

По версии следствия, подобную схему владения предлагает Качаровская-Гайрхофер, мотивируя ее необходимость в том числе и тем, что офицер официально женат, а в случае развода и последующего раздела имущества, он может лишится своих активов. Подполковник с этим соглашается, тем более, что подруга заверяет Филатова, судя по материалам расследования, что она и остальные участники, будут лишь номинальными владельцами активов. А по первому требованию, вернут недвижимость, ценные бумаги и остальное имущество реальному собственнику.

Алексей Филатов — подполковник запаса ФСБ, президент Союза «Офицеры группы Альфа». Выпускник Орловского высшего военного командного училища связи КГБ при Совете министров СССР имени М. И. Калинина (ныне Академия ФСО России). Участвовал в контртеррористических операциях в Чечне. В составе «Альфы» участвовал в штурме больницы в Буденовске в 1995 году. Автор ряда книг, посвященных группе «Альфа». Вместе с группой «Любэ» исполнял песни «По высокой траве» и «А зори здесь тихие-тихие».

Однако схема владения впервые дает сбой в 2023 году, когда Качаровская-Гайрхофер подает на своего сожителя в суд, требуя вернуть ей Bentley, который она якобы предоставила экс-чекисту в пользование. Коптевский суд Москвы в иске отказывает, ссылаясь на то, что женщина не смогла доказать наличие автомобиля в пользовании ответчика. Позже это решение подтвердит и Мосгорсуд.

Параллельно с этим, незаконно, считает следствие, Ирина Качаровская-Гайрхофер в 2024 году продает своей знакомой одну из квартир на Патриарших прудах и в сделку будут втянуты уже и дети пары.

Как следует из объяснений Филатова, незадолго до продажи квартиры она была переписана на его дочь — Ирину, но в ней также проживал и его сын от официального брака. Однако в 2023 году девушка уведомила сводного брата, что тот больше не может пользоваться жилплощадью. А уже затем, давая объяснения в рамках расследования, Филатова-младшая пояснила, что мать и бабушка уговорили ее переоформить недвижимость, убедив, что это лишь временная мера, из-за конфликта с ее отцом. Девушка сделала все, что просили родственники, после чего собственником элитной недвижимости и стала знакомая Ирины Качаровской-Гайрхофер — Марины Голубых. Вскоре уже новый владелец добилась выселения сына Филатова, следует из материалов расследования. При этом сделка, как настаивает заявитель, прошла по заниженной почти вдвое стоимости, и следствие с этим не спорит.

«На вопросы (дочери — RTVI), почему так с ней поступили, ей ответили, что они рассчитались указанной сделкой с Голубых за ее услуги по отчуждению имущества ее отца, то есть меня», — пересказал следователю сам Алексей Филатов. «Дочь лишили имущества обманным путем. Ни один человек, находясь в здравом уме, не отдаст просто так свое единственное жилье. Во всяком случае, моя дочь точно», — добавил Филатов.

Согласно подсчетам следствия, сумма похищенного имущества ветерана «Альфы» превысила 811 млн рублей.

Ирине Качаровской-Гайрхофер, грозит до 10 лет колонии. Параллельно с уголовным расследованием, бывшая супруга чекиста, он сам и обвиняемая погрязли в судах, пытаясь разрешить имущественные споры между ними. Так, уже и экс-супруга президента Союза офицеров группы «Альфа» рассчитывает признать сделки по отчуждению совместно нажитого имущества недействительными. Ирина Качаровская-Гайрхофер отказалась от комментариев RTVI. Алексей Филатов также воспользовался своим правом никак не комментировать эту ситуацию.