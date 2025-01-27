В России должен появиться единый реестр народных целителей, а сейчас по закону право составления таких списков отдано регионам. Об этом RTVI заявил первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, глава экспертного совета при комитете по народной медицине Федот Тумусов.

«Я за то, чтобы был общий реестр — и в регионах, и на федеральном уровне. Это бы позволило исключить всяких разных шарлатанов, которых очень много, которые наносят вред. <…> Однако, согласно статье 50 федерального закона об основах охраны здоровья граждан, у нас разрешения на занятия народной медициной дают региональные минздравы», — отметил Тумусов.

Он считает, что такие реестры должны быть открытыми, чтобы человек, который идет к тому или иному специалисту, понимал, есть у того лицензия или нет.

К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге, где «очень много людей, которые занимаются народной традиционной медициной», таких лицензий вообще не выдано, утверждает Тумусов.

На вопрос о том, могут ли колдуны и гадалки попасть в такие реестры, депутат ответил, что их деятельность не подпадает под действие закона об основах охраны здоровья и, соответственно, не относится к народной медицине.

«Но они есть в разных классификаторах, утвержденных Минтруда России, — классификатор занятий называется, поэтому это тоже может быть вполне легитимная работа», — отметил он.

О реестре народных целителей и борьбе с шарлатанами

В списке, который был представлен Минздравом Башкортостана, числятся семь человек, которые занимаются траволечением, костоправством, ароматерапией, йогатерапией, акупунктурой и тибетской пульсотерапией. Как заявляла пресс-служба ведомства, такого рода разрешения выдаются в республике с 2019 года.

В министерстве уточнили, что к народной медицине «не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов».

В республиканском Минздраве объяснили «Коммерсанту», что впервые собрали в единый официальный реестр всех лиц, которым выдали лицензию. Газета пишет, что в других регионах России аналогичных списков нет.

В башкирском Минздраве рассказали, что разрешение выдается на пять лет. Для его получения народный целитель должен обратиться в министерство с заявлением, указав свой метод лечения и «представление медицинской профессиональной некоммерческой организации» со сведениями о ней и себе. Целитель без медобразования должен работать «под контролем врача — на основе договоров с медицинскими организациями, с врачами, занимающимися частной медицинской практикой».

Президент Национальной профессиональной ассоциации народной медицины и оздоровительных практик Владимир Егоров рассказал «Ъ», что они с депутатами Госдумы прорабатывали вопрос создания федерального реестра народных целителей. По его словам, в ближайшее время соответствующий законопроект рассмотрит профильный комитет, потом будет этап доработки — и, возможно, внесение в нижнюю палату парламента.

Егоров уточнил, что в России около 100 тыс. практикующих знахарей, но только 300 имеют официальные разрешения от региональных властей. Эту информацию подтвердил и первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, отметив, что в интернете «можно найти тысячи знахарей, целителей, травников, нутрициологов, которых непонятно кто аккредитовал».

Он также заявил, что народные целители «часто действительно способны оказать людям реальную помощь», но им нужно пройти курс обучения, получить лицензию и пройти сертификацию. Федеральный реестр целителей может стать одним из решений этой проблемы, считает Башанкаев. Кроме того, сообщил депутат, сейчас идет работа над законопроектом по совершенствованию дополнительного профессионального образования.