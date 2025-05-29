Среди молодых россиян (от 18 до 35 лет) проникновение в повседневную жизнь технологий, основанных на искусственном интеллекте, составляет 88%. В основном работа молодежи с ИИ связана с работой и учебой (85%). Для написания текстов нейросети используют 75%, а для сбора и анализа данных — 55%.

Исследование «Перспективы развития искусственного интеллекта» провела компания NtechLab совместно с Центром развития гуманитарных технологий «НОВАЯ ЭРА» в апреле 2025 года. По данным опроса, 90% респондентов относятся к искусственному интеллекту как к «библиотеке знаний«. Еще 75% считают, что ИИ освобождает человека от сложных задач. 72% опрошенных сравнили нейросетевой прорыв с изобретением парового двигателя в XVIII веке.

Опрос об ассоциациях с ИИ показал, что 69% характеризуют его как «умный город, новая среда жизни человека». Около 60% молодых людей хотели бы, чтобы в будущем ИИ помогал обеспечивать безопасность в городах, чем в том числе и занимается NtechLab, внедряющая в российские города сервисы для контроля за безопасностью с акцентом на профилактику правонарушений.

63% молодых россиян видят в ИИ образ «собеседник и друг, добрый робот». Еще 30% респондентов прогнозируют, что в будущем ИИ сможет обладать эмпатией и душой, и еще 30% хотели бы, чтобы ИИ смог чувствовать.

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук отметил, что 72% молодежи считают, что ИИ несет людям угрозу потери рабочих мест. Глава компании напомнил, что искусственный интеллект — это лишь вспомогательный инструмент, а не замена человеку.

«Мы в NtechLab уверены, что в промышленных направлениях ИИ можно передать функции управления конвейерами, контроля качества продукции. Одновременно снизить время рабочих операций и сократить количество брака. Аналитика NtechLab для города позволяет снять целый ряд задач, связанных с поддержанием общественного порядка. Пилотное внедрение проекта — видеоаналитики с управляющим воздействием с помощью речи — показало закономерность: за почти полгода ни разу не повторился нарушитель. То есть речь о том, что у человека, который получил замечание от ИИ, появилось понимание, что здесь нарушать нельзя», — сказал Паламарчук.

71% молодых людей согласны, что искусственный интеллект это лишь «пластилин в руках человека«. Но около 40% опрошенных допускают риск конфликта между искусственным интеллектом и человеком в будущем.

Алексей Паламарчук убежден, что неконтролируемое развитие ИИ относится к разряду утопий.