Основатель рок-группы “Агата Кристи” Вадим Самойлов дал интервью программе «Легенда» на RTVI. Он рассказал, почему коллектив распался на волне очередного успеха, кто получил «по шапке» из-за его концерта перед российскими летчиками в Сирии и почему русский рок обязательно возродится.

Об «Агате Кристи»

Мы являемся одними из мастодонтов конца 1980-х годов, которые стали легендами.

Мы не создавали музыку для того, чтобы именно стать популярными. Мы хотели, чтобы музыка дошла до людей. Любой артист этого хочет.

У нас получилось делать очень разнообразную по палитре музыку. В альбомах «Декаданс», «Позорная звезда», «Опиум» сплав электроники и живого звучания, к этому всё время возвращается музыкальная мода. Ну а мы, наверное, были первыми у нас в стране, кто проторил эту дорожку — именно к синтезу электронного и живого звучания, и оно до сих пор актуально.

Во-вторых, тема песен «Агаты Кристи» — это погружение скорее во внутренний мир, чем во внешний. А погружение во внутренний мир и свою собственную метафизику происходит с любым человеком. Любой человек, особенно молодой, тинейджер, начинает задаваться вопросами: «Зачем я живу? В чем смысл жизни? Почему я так реагирую? Почему мне хочется кого-то убить? Почему мне не хочется кого-то убивать?» И, собственно, мы ворошили те же самые темы.

О распаде «Агаты Кристи»

Большая яма у «Агаты Кристи» случилась после того, как мы потеряли Сашу Козлова, нашего третьего полноценного участника группы (умер в 2001 году. — Прим. RTVI). Мы внутри внутри состава определили, что, я, мой брат и Саша — это действительно три автора, которые вносили творческий вклад в «Агату Кристи», каждый свой, соизмеримый абсолютно. Как раз в этом триумвирате и родилось всё самое сильное.

После того как мы Сашу потеряли, был действительно большой провал, было опустошение. Мы стали небольшим проектом, который выступает по московским клубам, не претендует на большие площадки, и в какой-то момент просто мне это надоело. Вот и всё <…> У меня состоялся с Глебом разговор. Я ему сказал: «Мы можем сейчас расстаться, но мы тогда, как сбитые летчики, просто перестанем существовать. А можем вывести проект на легендарный уровень и на этой волне расстаться».

Мы записали «Триллер» (альбом «Триллер. Часть 1». — Прим. RTVI), провели обширную пиар-работу, записали потом «Эпилог», сыграли «Олимпийский», съездили в тур — и после этого разбежались.

Я считаю, что это лучше, чем если бы в 2003 году мы расстались, как сбитые летчики.

То, что мы должны были разойтись, было очевидно, потому что мы с братом взрослели. С самой юности было понятно, что мы в огромном количестве вопросов диаметрально противоположны по взглядам.

О споре с братом из-за исполнения песен

В 2016 году Глеб Самойлов, который является автором хитов «Агаты Кристи», через суд пытался запретить брату исполнять песни группы, а также критиковал приезд Вадима Самойлова с концертами в Донбасс.

У нас много на эту тему было споров. Есть группа людей, которые считают, что это песни Глеба. Я мог без песен Глеба обойтись в своей группе. Я считаю, что он должен быть благодарен мне за то, что я вдохнул жизнь в его песни. Как я благодарен ему за то, что были песни, в которые можно было вдыхать жизнь.

Пока он внутри себя это не поменяет, он будет жить внутри своих бесов и чертей, в которых он сейчас проживает. В этой озлобленности на весь мир, на меня и так далее.

Я считаю, что я пою не песни Глеба, а песни группы «Агата Кристи», и даже суд это установил. Когда Глеб Рудольфович на меня в суд подал, что мне нельзя их петь, даже суд установил, что песни — совместные, нашего проекта «Агата Кристи». Так что вопрос закрыт, окончательно и бесповоротно.

Что касается Донбасса — пою, где хочу, и разрешения ни у кого спрашивать не буду. Я считаю, что лучше петь песни мирным людям Донбасса. Я приезжаю как представитель Родины, на передний край. Это не про песни, идиоты! Это вообще просто про то, что человек приезжает и поддерживает: будь то жителей Донбасса, будь то военных сейчас, которым это нужно — чувствовать связь с Родиной.

О дружбе с Сурковым

У Славы Суркова (экс-помощник президента России Владислав Сурков. — Прим. RTVI) есть талант к искусству, я с ним познакомился как музыкальный продюсер. Я уже был известен как музыкальный продюсер, на меня вышли его друзья, знакомые. Я даже не знал, какую он должность занимает. Мне показали материал музыкальный, показали стихи, показали какие-то записи и сказали, что Владислав не хочет сам петь ничего этого, а он бы хотел, чтобы кто-то из рок-музыкантов его исполнил.

Я послушал, и мне очень понравилось. Так родились две пластинки: «Полуострова» и «Полуострова-2». Причем это был абсолютно междусобойчик такой. Мы не планировали их издавать, не планировали позиционировать, хотя, естественно, в прессе это всё разлетелось: «Сурков пишет песни для «Агаты Кристи»».

Мы продолжаем дружить, и сейчас у меня тоже в работе несколько композиций со Славиным участием. Есть композиции на его стихи, есть композиции, где он там же и мелодию тоже намурлыкал, я потом наколдовал. Но это по-прежнему шикарные песни.

О том, связаны ли его поездки в Донбасс с дружбой с Сурковым

Здесь в данном случае совпало. Я офицер запаса советский. У меня два деда воевали. Я и собирался туда ездить, и с удовольствием ездил всегда. То, что Владислав Юрьевич тогда отвечал за это направление, помогло мне собрать пул артистов, кто хочет туда ездить. Вот и всё.

О концерте в Сирии

В 2016 году Вадим Самойлов выступил перед российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим.

По сути дела, тайно залезли в самолет Минобороны. Там потом кто-то по шапке получил в Кремле за это, говорят.

Я нашел телефон оркестра ВКС России, сказал: «Мы тоже туда хотим». Они сказали: «Да, хотите? Ну, приезжайте». Мы приехали, как-то все помимо администрации президента это случилось.

Медали дали всем участникам этой поездки: всем музыкантам, всем звукорежиссерам, всем техникам до одного.

О рокерах, не поддержавших военную операцию на Украине

В отличие от [Андрея] Макаревича*, Боря [Гребенщиков*] все-таки не позволяет себе радикально уничижительных высказываний в адрес всех нас вообще, плашмя. Андрей Вадимович позволяет, и очень сильно позволяет.

У артистов, музыкантов популярных, у нас у всех есть одна большая болячка. Испытание славой — это про нас. Ты стал популярным, вокруг тебя узкий круг людей, которые тебе каждое утро говорят, что ты гений <…> И потом фанаты, зрители первого ряда, которые тебе всегда рукоплещут. Это поляна, в которой можно очень сильно дезинфицироваться. Можно легко сбиться, [решить, что] «я великий во всем».

Вот недавно Шурик «Би-2» (Александр Уман. — Прим. RTVI), талантливейший продюсер, очень подвижный парень, говорит [в интервью]: «Как же так? Мы же столько песен популярных написали, вы же нас так любите. Ну, почему вы Путина слушаете, а нас нет?»

Такое может сказать только идиот заблудившийся.

Меня многие спрашивают: «А как же теперь? Вот мне нравятся песни Бори Гребенщикова* или ранние “Машины”. Как же с этим быть-то?». Нужно понимать простую вещь. Талант принадлежит не человеку. Талант Богу принадлежит и через человека транслируется <…> Поэтому слушайте песни на здоровье. Их написал Бог, транслируя через этого человека. А человек может заблуждаться. Сейчас он заблудился по какой-то причине. Будем надеяться, что он найдет соображение вернуться на тропу здравого смысла.

О русском роке

Думаю, что существует такая вещь, как русский рок. Потому что, во-первых, он поется по-русски, во-вторых, в нем, бесспорно, есть своеобразные атрибуты нашего культурного кода.

В нем есть прикладное начало. В нем есть поэтическое начало, в смысле [присутствия] поэта-личности, который корни берет еще из поэтов Серебряного века, а то и раньше. Ну, и наша мелодика, она все-таки близка к народу.

Прикладное начало музыки — это музыка, под которую сеяли хлеб, косили траву, колыбельную убаюкивали. Во всех песнях наших отечественных, и в том числе в том, что называется русским роком, есть вот этот прикладной аспект. Практически в каждой песне. Одна — чтобы подумать, одна — чтобы ребенка укачать, другая — чтобы попсиховать, третья — чтобы примириться с чем-то, или с собой, или с внешним миром.

Про рок в СССР

Это считалось в какой-то момент враждебным в советской идеологии. Вы знаете, я бы тут не проводил параллели только с Советским Союзом.

Когда рок-музыка появилась в Америке, она больше гораздо понаделала шуму, чем потом в Советском Союзе, потому что виляющий бедрами в сексуальном танце Элвис Пресли вызвал у христианской Америки намного больше протеста.

О Свердловском рок-клубе

Свердловский рок-клуб, по сути дела, легитимизировал вот это сообщество людей — не только музыкантов, а всех, кто любил этот жанр музыки. Они и так собирались, и так слушали, просто появился их личный клуб по интересам, в котором еще можно давать концерты, в котором еще хранится какая-то фонотека наших выступлений и выступлений любимых импортных групп, где есть какая-то оргструктура, которая организовывала [концерты] <…> Кроме того, что были музыканты, были кинорежиссеры. [Алексей] Балабанов оттуда вырос. Были дизайнеры, были организаторы, были менеджеры, были функционеры.

По сути дела, это то, что сейчас называется креативным молодежным кластером.

Когда был расцвет русского рока?

Я думаю, что расцвет русского рока — это все-таки конец 1970-х, 1980-е года и немножко 1990-е. В ту пору как раз состоялась легализация [русского рока]. Но она же состоялась почему? Потому что было много интересных коллективов, которые уже выражали не только, так сказать, музыкальные новшества, но и некий голос поколения звучал.

В начале 1990-х, когда начались эти процессы кардинальной перестройки экономической системы, очень резкого падения жизненного уровня людей, там вообще не до искусства было. В основном развлекательная музыка была, людям нужно было просто выдыхать, бухать после сложной жизни.

Ренессанс русского рока возникает в середине 1990-х, но это уже русский рок плюс шоу-бизнес. Это мы [«Агата Кристи»], после нас Земфира*, «Мумий Тролль». Ну, и как-то коммерциализировались все коллективы, которые были до этого.

О разнице между роком и рэпом

Часто звучит тезис о том, что рэп все победил, и рока больше нет. Это не так. Я соглашусь, что в моменте, субъективно, как будто бы рэперы перехватили инициативу вот этого городского поэта у рокеров <…> Если рэпер поёт о том, что вокруг него ужас, то рокер, с моей точки зрения, должен петь о том, как из этого ужаса выйти во что-то другое, где искать ответ.

О будущем русского рока

Истоки возрождения русского рока, в которое я не то чтобы верю — я убежден и знаю, что оно состоится… Я очень много участвую в жюри в различных рок-фестивалях. В прошлом году дважды был в городе Богданович — это столица Богдановичского района, в 100 км от Екатеринбурга. Там ещё есть село Бараба, есть рок-клуб и проходят два раза в год детские рок-фестивали. Дети до 18 лет. Они поют, естественно, и каверы, и сочиняют свое.

Я могу сказать, что то, что они сочиняют, несмотря на всю, может быть, лингвистическую еще пока неказистость, содержит внутри себя того самого героя, который уже в этом мире находится и хочет что-то трансформировать <…> Я думаю, что это как раз та волна, тот бум вокально-инструментальных ансамблей, который наблюдался в начале 1970-х годов. В каждой школе, в каждой дыре был вокально-инструментальный ансамбль.

И потом это дало толчок как раз тому, что стало русским роком. Я думаю, что мы сейчас присутствуем примерно в таком же эпизоде в истории.

* Внесены Минюстом России в реестр иноагентов