Праправнук первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка рассказал RTVI, как относится к тому, что в России его предку часто приписывают различные высказывания, в том числе фейковые.

«Да, я видел много публикаций в соцсетях, от всех своих русских знакомых я получаю эти новинки из интернета. И на самом деле, испытываю гордость за то, что это член моей семьи. Пускай он жил давно, и все же воспринимается позитивно, положительным персонажем», — сказал Александр фон Бисмарк.

Он напомнил, что Отто фон Бисмарк служил послом Пруссии в Санкт-Петербурге, восхищался русскими людьми и выступал за дружбу с Россией.

«Конечно, какие-то цитаты используются в том числе и не его авторства. Но в целом, по направлению мыслей, интерпретации смысла этих цитат… То, как он понял Россию, — его оценки настолько многогранны и позитивны» — отметил собеседник RTVI.

«Цитаты» Бисмарка

Отто фон Бисмарку приписывают множество ярких выражений. В интернете можно обнаружить целые подборки с подлинными и выдуманными высказываниями политика, а также мемы на эту тему.

В 2016 году в Москве появились баннеры, рекламирующие выставку на ВДНХ «Россия — моя история». На них разместили фейковую цитату, которая якобы принадлежит Бисмарку: «Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя».

Еще одно приписываемое Бисмарку заявление звучит так: «Могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины». В 2015 году немецкое издание Deutsche Welle* направило запрос в Фонд Бисмарка и получило ответ, что «ничего подобного» канцлер «не говорил, и не мог говорить».

Певец Олег Газманов в 2016 году опубликовал в твиттере фейковую цитату Бисмарка: «Я знаю 100 способов, как выманить русского медведя из берлоги, но не знаю ни одного, как загнать его обратно».

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Бисмарк «как-то сказал, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники». Портал «Проверено.Медиа» писал, что канцлер не делал подобных заявлений. Как утверждалось в материале, после австро-прусской войны 1866 года профессор Оскар Пешель заявил, что «когда пруссаки победили австрийцев, это была победа прусских учителей над австрийскими учителями».

Между тем некоторые распространенные в Сети высказывания действительно принадлежат Бисмарку, в их числе следующая цитата:

«Великие вопросы нашего времени не решаются речами и решениями большинства — это было большой ошибкой 1848 и 1849 годов,— они решаются железом и кровью».

* внесено Минюстом в реестр иноагентов