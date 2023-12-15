В Китай вместе с главой правительства России Михаилом Мишустиным поедет весь экономический и энергетический блок — на уровне как курирующих вице-премьеров, так и министров профильных ведомств. Об этом сообщил RTVI источник, близкий к группе подготовки визита.

«Скоро в Китай приедет целый фулл-хаус Мишустина. Преимущественно, как и в прошлый раз (в ходе поездки президента России Владимира Путина в Китай в октябре 2023 года — прим. RTVI) будет представлен весь экономический и энергетический блок», — сказал собеседник RTVI. При этом «уровень представительства будет не хуже, чем у российской делегации, которая ездила на форум «Один пояс, один путь»», уточнил он.

По словам источника, в делегацию войдут:

• Первый вице-премьер Андрей Белоусов;

• Вице-премьер Татьяна Голикова (курирует вопросы культуры, демографии, здравоохранения и образования);

• Вице-премьер Александр Новак (курирует вопросы энергетики);

• Вице-премьер Юрий Трутнев (курирует вопросы развития регионов);

• Вице-премьер Дмитрий Чернышенко (курирует вопросы цифрового и научного развития).

Помимо того, в Китай, по словам источника, планируют ехать министр культуры Ольга Любимова, глава Минфина Антон Силуанов, министр энергетики Николай Шульгинов, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Михаил Мишустин с делегацией должен посетить Китай 19 декабря, ранее со ссылкой на источник писал BRIEF. По словам собеседника RTVI, Мишустин примет участие в регулярной встрече глав правительств России и Китая и увидится с главой Госсовета КНР Ли Цяном.

RTVI направил запросы в правительство России и посольство России в Китае.