В последние дни июня в Москве и области будет дождливо, особенно в середине этой недели, температура будет ниже климатической нормы. Об этом RTVI сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«До конца этой недели в столичном регионе будут достаточно частые дожди. Особенно высока их вероятность в среду и четверг, начнутся они уже сегодня вечером», — отметил он.

В четверг и пятницу, 26-27 июня, жара не ожидается: по словам синоптика, температура «вряд ли дотянется до 20-градусной отметки». По его данным, термометры в Москве в эти дни будут показывать плюс 18-20 градусов тепла.

При этом в пятницу и субботу «вероятность дождей невелика», уточнил Леус.

В воскресенье, 29 июня, снова начнутся дожди, предупредил он. Температура «особым разнообразием не порадует» и останется прежней — чуть ниже 20 градусов, сообщил собеседник RTVI.

«Можно сказать, что июнь пытается исправиться, и после очень холодной прошлой недели с дневными температурами в плюс 15-17 градусов, на начавшейся неделе он нам покажет более высокую температуру, но она по-прежнему будет ниже климатического уровня», — добавил Леус.

Синоптик также сообщил, что из-за низких температур грозы и сильный ветер на этой неделе не ожидаются.

Главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале сообщила, что в четверг, 26 июня, атмосферное давление в столичном регионе понизится до 734 мм рт. ст. (978,7 гПа) из-за глубокого циклона.

«Это значение станет вторым самым низким после рекорда 1993 года со значением 974,9 гПа. Низкое давление негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Но неблагоприятные погодные условия не являются непосредственной причиной болезни, а “играют лишь роль провоцирующего или раздражающего внешнего фактора и свидетельствуют о снижении функциональных возможностей организма”», — сообщила она.