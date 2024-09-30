Из парка птиц «Воробьи», который расположен в бывшем совхозе «Победа» на границе Московской и Калужской областей, в ночь на 30 сентября украли двух шестимесячных кенгуру. Об этом RTVI сообщил владелец парка Александр Белявский.

«Пришли ночью, зашли, срезали забор, зашли в сарай и украли двоих [детенышей кенгуру]», — подтвердил хозяин «Воробьев». По его словам, полиция уже занимается этим делом.

Несколько дней назад, в ночь на 27 сентября, детеныш кенгуру по кличке Крош пропал из вольера Ярославского зоопарка, который является крупнейшим в России по размеру территории. Смотрители убеждены, что произошла кража, они вызвали полицию и инициировали возбуждение уголовного дела.

Ярославские СМИ сообщают, что у ограды зоопарка с внешней стороны была обнаружена самодельная приставная лестница, по которой злоумышленники предположительно пробрались в вольер. Местное издание «Сорока» уточнило, что во время предположительной кражи кенгуру в зоопарке не работали камеры видеонаблюдения: возможно, причиной этого стало повреждение кабеля.

О парке птиц «Воробьи»

Александр Белявский, инженер по профессии, увлекся птицами много лет назад, заведя дома пару попугаев-неразлучников. К 2000-м годам у них с женой насчитывалось уже около 300 попугаев, которых Белявский в 2003 году разместил на 11 гектарах территории бывшего совхоза «Победа» в Жуковском районе Калужской области. В 2005 году парк начал был открыт для посетителей, там появились новые обитатели — в том числе и звери.

Кенгуру в парке «Воробьи» держат уже более 15 лет, для них создан просторный вольер с домиком в виде деревянного бревенчатого сруба. На территории парка у кенгуру регулярно появляются детеныши.

Помимо кенгуру, в парке обитают и другие животные — патагонская мара, европейские зайцы, ламы, пятнистые олени, козы, бараны, овцы, альпака, мунтжаки.