Предвыборная кампания обошлась кандидатам в депутаты Московской городской думы суммарно более, чем в 1 млрд руб., подсчитал RTVI. Больше всех на агитацию и другие мероприятия, связанные с выборами, потратили кандидаты от «Единой России» — суммарно более 850 млн руб.

Выборы в Мосгордуму прошли 6-8 сентября. На них проголосовали более 3 млн москвичей, Явка составила 40,37%. Большая часть избирателей голосовала в электронном виде. Из 282 кандидатов в депутаты Мосгордумы итоговые финансовые отчеты о расходовании средств избирательных фондов предоставил 261 кандидат. Суммарно на свои кампании они потратили 1,055 млрд руб.

Больше всех на предвыборные мероприятия, агитацию, массовые мероприятия и оплату иных расходов потратили кандидаты от партии «Единая Россия» — 853,6 млн руб. Причем именно кандидаты от этой партии получили подавляющее большинство мандатов по итогам выборов — 38 из 45.

Второе место по объему потраченных на предвыборные кампании кандидатов средств заняла партия «Новые люди» — 40 кандидатов суммарно потратили 89,8 млн руб., 16,8 млн из них ушло на предвыборную кампанию единственного избранного депутата от партии Александра Даванкова.

Третьими по объему потраченных средств стали кандидаты-самовыдвиженцы. 37 кандидатов суммарно вложили в свои кампании 42,5 млн руб., 37,9 млн из них пришлись на двух избранных депутатов — Петра Потапова (23,81 млн) и Марию Воропаеву (14,124 млн). Обоих называют близкими к лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому, при этом собственно кандидаты от этой партии не получили ни одного мандата, потратив на предвыборные кампании 25,6 млн руб.

Кандидаты от КПРФ и от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» потратили на предвыборные кампании 32 млн и 11,9 млн соответственно. Меньше всех потратили кандидаты от российской экологической партии «Зеленые» — суммарно 200 тыс. руб., они не получили ни одного мандата.

Лидером по индивидуальным тратам на предвыборную кампанию стал депутат от «Единой России» Алексей Шапошников, избранный в 11-м округе. Он потратил 28,396 млн руб. — из них 8,1 млн на агитацию, 500 тыс. на консультационные и информационные услуги, 18,7 тыс. на иные работы по договорам, а наибольшую сумму — 19,7 млн — на «иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании».

В топ-10 кандидатов, потративших на свои кампании более 22 млн руб., есть только один самовыдвиженец — Петр Потапов. Остальные — кандидаты от партии «Единая Россия».

По словам политолога Ильи Гращенкова, даже максимальные потраченные на предвыборные кампании суммы на выборах в Мосгордуму 2024 года кажутся весьма скромными, если учитывать, что голос избирателя в Москве, по подсчетам политтехнологов, «стоит» около тысячи рублей. Исходя из таких расчетов, средняя стоимость предвыборной кампании в Москве должна варьироваться от 50 до 100 млн руб. на кандидата.

«То есть на самом деле цифры никак не завышены, миллиард — это в четыре с половиной раза меньше, чем если бы шла реальная борьба и если бы эти расходы были полностью белые, а не полусерые, как это обычно бывает в избирательных кампаниях», — заявил Гращенков в разговоре с RTVI.

При этом никакой интриги в результатах выборов в Мосгордуму в 2024 году, по мнению политолога, не было, а расходы на избирательные кампании скорее объясняются не необходимостью заполучить голоса колеблющихся избирателей, а потребностью «отыграть партию», то есть повысить узнаваемость кандидата и организации, от которой он выступает.

«Понятно, что большая часть прошедших так или иначе были изначально согласованы с мэрией, мы понимаем, что это не случайные люди. Но им надо проявить какую-то работу, показать свое стремление, потратить деньги. Можно было их не тратить совсем? Да, можно. Но тогда не было бы решено множество задач, таких, как продвижение партийных брендов, легитимизация избирательной кампании, получение кандидатом хоть какой-то известности и так далее», — добавил Гращенков.

При этом даже такая деятельность требует серьезных вложений. «20 миллионов для Москвы — это действительно минимум: развесить у подъездов листовки, напечатать две-три газеты, повесить баннеры — там уже будут миллионы. Еще какая-то часть на штаб, машины, аренду каких-то стоек, наем волонтеров, которые стоят на этих стойках. Агитацию тоже надо создать, нужны дизайнеры, нужны люди, которые будут разносить листовки и так далее. Скорее всего часть этих работ тоже оплачивалась через фонд в этот раз, но чтобы не заморачиваться и не оформлять каждого волонтера как сотрудника штаба с зарплатой и перечислением ему всего соцпакета, проще перекинуть деньги на какое-то юрлицо, которое этим занимается под ключ», — объяснил Гращенков.

Тот факт, что «Единая Россия» потратила на предвыборные кампании больше всех других партий, объясняется тем, что партия ранее не выходила на выборы в Мосгордуму под своим брендом.

«В Москве „Единая Россия“ всегда маскировалась под какой-то союз независимых кандидатов, для нее эти 850 миллионов — это нижний порог. Для них продвижение своего бренда — это закрепление важной задачи», — уверен политолог.