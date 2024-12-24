Издательство No Kidding Press объявило о скором прекращении работы, анонсировав выпуск последних трех книг. Последние два года в издательстве назвали «тяжелыми».

«Пришло время прощаться. Последние два года были тяжелыми. Мы столкнулись с серьезными трудностями: закрытием доступа к некоторым каналам распространения, попаданием в стоп-листы книжных ярмарок, банкротством „Лабиринта“ и другими проблемами, о которых не можем говорить открыто в целях безопасности. Было издано много замечательных книг, но эта эпоха закончилась», — говорится в сообщении в телеграм-канале издательства.

В нем отмечается, что у издательства остались долги по подпискам. «Птицу» Алисы Осипян выпустит другое издательство, а последнюю книгу 5-го сезона «Жизни девочек и женщин» Элис Манро не станут печатать, несмотря на готовый перевод, поскольку «уже нет времени утрясать немного нетривиальную правовую ситуацию».

В No Kidding Press пообещали до конца января 2025 года вернуть деньги всем предзаказавшим эти книги. Тем не менее издательство планирует выпустить книги «Неделимое» Фанни Хау, «Чистое сердце, просветленный ум» Моры О’Халлоран и сборник «Сады».

Издательство No Kidding Press в 2018 году основали Александра Шадрина и Светлана Лукьянова. Оно выпускало книги российских и зарубежных писательниц, экспериментальную и мемуарную прозу. Среди релизов — работы лауреатки Нобелевской премии Анни Эрно, роман Крис Краус I love Dick, а также книга «Девочки и институции» Дарьи Серенко*.

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