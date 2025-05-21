Застреленный в Испании бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов мог обладать информацией, опасной для окружения нынешнего главы государства Владимира Зеленского или его самого. Об этом написал в своем телеграм-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Что известно о Портнове — в материале RTVI.

«Преступление имеет сходства с “внесудебной казнью”. В случайный характер убийства с контрольным выстрелом в голову, верится с трудом, как и в отсутствие связи с режимом Зеленского тоже», — высказал мнение Мирошник.

Он предположил, что Портнов как бывший влиятельный чиновник при Януковиче «вполне мог обладать данными из “забытого прошлого”, способными испортить “безупречную репутацию” отдельных персонажей из нынешней власти».

Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что Портнов якобы готовился обнародовать компромат на Зеленского и его окружение.

«Я вижу только одного бенефициара — это офис президента. Офис президента убивает своих опасных врагов. К сожалению, сердце Андрея остановилось до момента обнародования им компромата на Зеленского и его преступное окружение», — заявил Шарий в своем телеграм-канале.

Портал «Страна.ua» пишет, что Портнов считался влиятельным человеком в судебных, юридических и правоохранительных структурах Украины и вел собственное расследование о деятельности бывшего президента Петра Порошенко. С подачи Портнова было заведено более 40 дел, связанных с Порошенко, сообщил РИА Новости бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.

«Он [Портнов] после 2014-го недолго жил в России, потом уехал в Турцию, активно боролся с Порошенко. Более 40 уголовных дел по Порошенко [возбуждено] с подачи Андрея Портнова. После 2019 года он вернулся на Украину, после СВО летом 2022 года уехал в Испанию», — рассказал экс-парламентарий.

Весной 2019 года сам Портнов сообщал, что подал в Государственное бюро расследований Украины первое заявление с обвинениями в адрес Порошенко, которого считал «причастным к государственной измене, попыткам захвата государственной власти и превышению власти и служебных полномочий».

Летом того же года «Украинская правда» написала, что Главное управление Службы безопасности Украины (СБУ) по Крыму проверяет Портнова в рамках дела о госизмене на возможную причастность к подготовке документов, которые способствовали включению полуострова в состав России.

В августе 2019-го суд в Киеве удовлетворил иск Портнова о защите чести и достоинств, постановив взыскать с Минюста и Госказначейства Украины почти 7 млн гривен в его пользу.

После этого сам Портнов сообщил, что уголовное дело закрыли и в доказательство привел письма из прокуратуры и СБУ. Он обвинил Порошенко в «фейковых усилиях» привязать его к делу о госизмене.

Как указывает РИА Новости, еще в середине 2000-х годов Портнов представлял в суде интересы Александра Зинченко, который был главой секретариата президента Виктора Ющенко, но подал в отставку и обвинил в коррупции ближайшее окружение Ющенко, в том числе Петра Порошенко. Тот возглавлял тогда Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Разбирательство закончилось в пользу Порошенко, отмечает агентство.

В украинских СМИ Портнова называют «пророссийским» деятелем. В украинской «Википедии» сообщается без ссылки на источник, что после отъезда из Украины в 2014 году Портнов некоторое время жил в России, откуда впоследствии перебрался в Австрию, прежде чем вернуться на Украину в 2019-м.

Сам Портнов объяснял свое пребывание за границей «политическим и безосновательным уголовным преследованием», писала «Украинская правда». В январе 2020 года он сумел доказать через суд в Киеве, что последние пять лет жил на территории Украины, а за границей находился в служебной командировке, срок которой неоднократно продлевали. Суд постановил, что даже столь длительная командировка не входит в срок непрерывного проживания на территории Украины.

В последние годы Портнов жил за границей, покинув Украину после начала боевых действий. Как отмечает «Страна.ua», он выиграл суды у нескольких СМИ и общественных организаций, которые называли его «пророссийским». В ответ эти организации требовали ввести санкции СНБО против Портнова.

РИА Новости отмечает, что Портнов был в списке украинского сайта «Миротворец», где публикуют данные о людях и организациях, которые, по мнению администраторов портала, «совершили осознанные деяния против национальной безопасности Украины».

В базу «Миротворца» Портнова внесли в апреле 2015 года, там он указан как «изменник родины», которого обвиняют в призывах к убийствам граждан Украины, посягательстве на суверенитет и территориальную целостность страны и нарушении законодательства о гражданстве.