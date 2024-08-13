Народная артистка России Лариса Долина подтвердила появившуюся в телеграм-каналах информацию о мошенничестве с ее квартирой в Москве. Певица опубликовала обращение, в котором сообщила, что признана потерпевшей по уголовному делу, а на ее жилье наложен арест.

«Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия», ― рассказала Долина.

По ее словам, предварительное следствие установило, что мошенники находятся на территории Украины. Долина добавила, что они выложили в соцсетях от ее имени «обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды».

RТ писал, что в инстаграме (принадлежит Meta*) Долиной в результате взлома появился пост с флагом Украины и «неонацистским лозунгом», а в профиле артистки говорилось о ее «любви» к Украине.

Долина сообщила, что в интересах предварительного расследования не может давать углубленных комментариев, и попросила журналистов не беспокоить ее.

Утром 13 августа телеграм-каналы сообщили о попытке проникновения в квартиру Долиной в Ксеньевском переулке в московском районе Хамовники. Самой певицы в это время дома не было.

По данным 112, четверо неизвестных около 10 утра пытались попасть в квартиру, заявляя, что это их собственность. Один из них показал «иностранный паспорт на английском», пишет канал. Других документов прибывшие не предъявили.

Охрана не пустила этих людей, управляющий ЖК заявил, что квартира по-прежнему принадлежит Ларисе Долиной, сообщает Shot со ссылкой на источник. По данным канала, задержаны пятеро человек.

Mash утверждает, что в квартиру пытались попасть «добросовестные» покупатели, оформившие сделку через «легальное» агентство недвижимости с офисом в «Москва-Сити». По данным канала, жилье купила семейная пара из Москвы за 112 млн рублей.

«Ни риелторы, ни Долина, ни покупатели не предполагали, что это обман», — утверждает канал.

По его данным, в апреле певице якобы позвонили «спецслужбы» и предупредили, что квартирой в Хамовниках интересуются мошенники. По версии Mash, Долину убедили фиктивно продать жилье и перевести деньги «на безопасный счет».

Покупатели на квартиру нашлись через риелторское агентство «Львов эстейт», утверждает канал. В мае Долина якобы получила задаток за квартиру, после чего в офисе агентства была заключена сделка.

Mash утверждает, что Долина положила на счет мошенников в общей сложности 180 млн рублей, включая сбережения в размере 68 млн рублей. По данным Shot, пятикомнатная квартира в Хамовниках площадью 236 кв. м оценивается примерно в 150 млн рублей.

Ситуация контролируется и находится «под очень большим наблюдением специальных служб и правоохранителей», сообщил РИА Новости представитель Долиной Сергей Пудовкин.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена