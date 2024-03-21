Глава Всемирной сионистской организации Яаков Хагоэль выступил с прогнозом о репатриации 100 тысяч человек из Европы и Северной Америки, где доля антисемитских инцидентов выросла на 600%, сообщает Ynet news. На этом фоне министерство финансов Израиля выдвинуло проект закона, предусматривающего отмену налоговых льгот для новых репатриантов, прибывающих в страну, пишет Globes. Израильский адвокат Алексей Коваленко рассказал RTVI подробности о новой инициативе властей и о ее возможных последствиях.

«Это связано с тем, что Израиль входит в Организацию экономического сотрудничества и развития и поэтому требует более прозрачного налогообложения, не создавать в Израиле своего рода офшорную зону. Законопроект пока находится на рассмотрении — он подан, но еще не принят. Вполне возможно, что этого не произойдет. Это нарушает интересы и самого государства Израиль, и планирование репатриации. Потому что многие репатрианты ищут для себя в том числе и экономические выгоды с точки зрения своего бизнеса», — сказал Коваленко.

В 2008 году в Израиле была принята 168-я поправка к закону о налогообложении, в соответствии с которой новые репатрианты и вернувшиеся граждане страны на 10 лет освобождались от подачи налоговых деклараций и уплаты налогов на все свои доходы, недвижимость или бизнес за границей. Целью этого шага была стимуляция репатриации в Израиль. В 2009 году поправка стала известна как «закон Мильчена» после новостей о том, что американский миллиардер Арнон Мильчен смог сэкономить благодаря ей миллионы шекелей. Налоговое управление несколько раз безуспешно предпринимало попытки обязать новых репатриантов отчитываться о доходах из опасения, что по истечении 10-летнего срока они могут покинуть Израиль, забрав с собой заработанные деньги. В 2010 году Израиль присоединился к Организации экономического сотрудничества и развития. Ожидается, что в марте 2024 года аналитики опубликуют рекомендации для Израиля в части налогового законодательства, которые необходимы для подтверждения статуса страны-участницы. Если будет установлено, что государство соблюдает правила организации лишь частично, Израиль могут включить в «черный список» стран, которые отказываются от сотрудничества с Евросоюзом по вопросу уклонения от налогов.

По словам Коваленко, военные действия временно перевели законопроект в режим ожидания. «Если бы не было военных действий, то этот законопроект давно бы уже приняли. Вполне возможно, что в этом случае совершенно по-другому выглядела бы и репатриация из стран бывшего Советского Союза, так как хотели изменить закон о возвращении и множество других аспектов, связанных с репатриацией», — пояснил он.

Он подчеркнул, что многие репатрианты рассматривали для себя возможность выхода на десятилетние налоговые каникулы, предусмотренные 168-й поправкой к закону о налогообложении.

«Стопроцентно необходимо расширение компенсирующих мер. Если человека лишают десятилетних каникул, которые касаются только тех доходов, которые есть у репатриантов за пределами Израиля, то пусть дадут такие же каникулы на то, что происходит внутри страны. Это уже будет внутренняя политика и вряд ли каким-либо образом повлияет на мнение организации экономического сотрудничества и развития об экономических реформах», — подчеркнул адвокат.

Коваленко также предположил, что судьба законопроекта может зависеть от позиции лобби репатриантов, а также от финансовых интересов государства, которые могут идти вразрез с интересами Организации экономического сотрудничества и развития, а также других государств.

«В ближайшем обозримом будущем, если Израиль посчитает, что ему выгоднее идти вровень с другими государствами и не быть офшором для новых репатриантов, то этот закон, скорее всего, примут. Надеюсь, что прежде, чем его примут, будут проведены все необходимые проверки касательно того, как его сбалансировать. То есть даже если отменят налоговые каникулы — Израиль в любом случае должен остаться привлекательным для репатриантов и с финансовой точки зрения», — сказал он.