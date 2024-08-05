Израиль готов к разным вариантам развития ситуации с Ираном — «как в обороне, так и в нападении». Об этом утром 5 августа RTVI заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Израиль пребывает в повышенной готовности к любому сценарию — как в обороне, так и в нападении. Мы нанесем очень тяжелый урон в ответ на агрессию против нас с любого направления», — заявил Дмитрий Гендельман RTVI.

Ранее издание Axios сообщало со ссылкой на три высокопоставленных источника в США и Израиле, что Тегеран может нанести удар по Израилю уже в понедельник, 5 августа. А портал Ynet утверждает, что израильское военное командование рассматривает вариант превентивной атаки по Ирану.

«Иран и его сателлиты стремятся затянуть на нашей шее удавку террора. Мы полны решимости противостоять им на всех фронтах, далеких и близких. Любой, кто нападет на нас, заплатит очень высокую цену», — заключил Гендельман.

Ранее Иран анонсировал «удар возмездия» по Израилю в ответ на два громких убийства — военного командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте, по которому ЦАХАЛ нанес ракетный удар, и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, куда тот приехал на инаугурацию нового президента Ирана. Впрочем, в случае с Ханией израильтяне официально не подтверждают, что это сделали они, — но и не отрицают.

Этим ударам предшествовало попадание ракеты, выпущенной с ливанской стороны, по Голанским высотам (контролируются Израилем) — там погибли 12 детей и подростков, игравших в футбол, десятки человек были ранены. «Хезболла» не взяла на себя ответственность за этот удар и утверждает, что на футбольную площадку упал фрагмент израильской ПВО, что опровергает израильская сторона.

В МИД России назвали удар по Бейруту «грубым нарушением международного права», а убийство Хании — «политическим» и «неприемлемым».

Американские чиновники ожидают, что ответные действия Ирана пойдут по тому же сценарию, что и 13 апреля — тогда ракетные залпы были анонсированы заранее, и 99% ракет были перехвачены израильской системой ПВО «Железный купол». Ту атаку (в ответ на израильский обстрел Дамаска, где был убит бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции) называли, скорее, символической. «Но, возможно, [на этот раз действия Тегерана] будут масштабнее, и в них также может быть задействована «Хезболла» в Ливане», — полагает Axios.