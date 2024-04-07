Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вывела из южной части сектора Газа 98-ю дивизию, которая последние четыре месяца проводила операцию в Хан-Юнисе. Как пишет The Times of Israel, в секторе Газа теперь осталась только пехотная бригада «Нахаль», которая обеспечивет безопасность так называемого «коридора Нецарим».

Речь идет о коридоре, который пересекает сектор Газа от района Беэри на юге Израиля до побережья и препятствует возвращению палестинских беженцев с юга в северные районы.

Как отмечает Reuters, неясно, будет ли теперь отложена анонсированная израильская атака на город Рафах на юге сектора Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху говорил, что это необходимо для окончательного уничтожения ХАМАС, однако власти западных стран выразили опасения по поводу «неприемлемых» жертв среди гражданского населения, к которым может привести реализация этого плана.

В ООН заявили, что военная операция Израиля в Рафахе станет для жителей сектора Газа катастрофой. В США также предупредили, что не поддержат операцию в Рафахе без гарантий безопасности мирных палестинцев.

По информации The Jerusalem Post, ЦАХАЛ объявил о завершении активной стадии войны, оставив открытым вопрос о возможности будущего вторжения в Рафах. Хотя в командовании израильской армии утверждают, что вывод войск не связан с давлением США, решение было принято после недавнего удара по сектору Газа, в результате которого погибли семь сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen.

Представитель Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC предположил, что вывод 98-й дивизии ЦАХАЛа может быть связан с перегруппировкой войск.

Между тем в самом Израиле продолжаются акции протеста с требованием отставки Нетаньяху. Их организаторы обвиняют власти страны в нежелании принять необходимые меры для освобождения заложников, которых боевики ХАМАС захватили ровно полгода назад.